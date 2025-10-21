Luan Peres desabafa após derrota do Santos em confroto direto: “Inaceitável”

O zagueiro Luan Peres reclamou bastante do resultado. Para o jogador, a derrota é inaceitável por se tratar de um confronto direto. O defensor lamentou que a equipe não conseguiu manter a atuação do clássico contra o Corinthians e mostrou insatisfação com a situação alvinegra.

O Santos tropeçou em uma partida crucial na briga contra o rebaixamento. Na noite desta segunda-feira (20), o Peixe perdeu para o Vitória em plena Vila Belmiro e viu o Rubro-Negro, que abre a zona de rebaixamento, empatar na pontuação, levando vantagem pelo número de vitórias.

“É inaceitável. A gente não pode perder um jogo desses, um confronto direto. A gente conversou bastante durante a semana, viemos de um belíssimo jogo contra o Corinthians e a gente sabia que não podíamos decair o nível. Mas não conseguimos manter o bom futebol. Eles vieram para jogar por uma bola e conseguiram, se fecharam lá atrás e não conseguimos ser efetivos. Não tem o que lamentar, é esperar o próximo jogo para somar pontos, para sair dessa situação, porque estamos de saco cheio”, enfatizou.

Entretanto, o zagueiro não joga a toalha na disputa contra o rebaixamento. Peres recordou das boas partidas recentes que o Santos conseguiu fazer e pediu para que a torcida e o elenco foquem no bom desempenho já demonstrado pelo time na competição.

“Pelos bons jogos que a gente faz. Hoje foi um mau jogo, mas a gente fez dois bons jogos contra o São Paulo e o Corinthians. Então é acreditar nos bons jogos e nós jogadores também, focar nas boas partidas que fizemos. Agora contra o Botafogo é virar a chave para voltar a desempenhar como desempenhamos nas últimas rodadas”, pontuou.