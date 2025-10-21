Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leonardo Jardim vê saldo positivo no Cruzeiro após sequência de jogos sem vencer

Leonardo Jardim vê saldo positivo no Cruzeiro após sequência de jogos sem vencer

Raposa chegou a ficar quatro partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro e viu adversários na briga pelo titulo abrirem vantagem
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Assim, o treinador ressaltou que em campeonatos de pontos corridos, o que importa é a performance ao longo do ano.

“O Cruzeiro já fez, no início, mais pontos. Agora tive uma fase com menos pontos, mas não interessa, o que interessa é que temos 56. Às vezes, eu gosto que façam críticas. Quatro jogos sem vencer, mas já ganhamos antes. E as equipes que ganharam nesse período, já tinham perdido antes e perderam agora. É um campeonato de acumular pontos”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que a sequência de jogos sem vencer fez a Raposa se afastar da liderança da competição. Atualmente com 53 pontos, o Cruzeiro ocupa a terceira posição. Palmeiras e Flamengo, ambos com 61, estão na primeira e segunda posições, respectivamente, mas com um jogo a menos em relação à equipe mineira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar