Leonardo Jardim vê saldo positivo no Cruzeiro após sequência de jogos sem vencer

“O Cruzeiro já fez, no início, mais pontos. Agora tive uma fase com menos pontos, mas não interessa, o que interessa é que temos 56. Às vezes, eu gosto que façam críticas. Quatro jogos sem vencer, mas já ganhamos antes. E as equipes que ganharam nesse período, já tinham perdido antes e perderam agora. É um campeonato de acumular pontos”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que a sequência de jogos sem vencer fez a Raposa se afastar da liderança da competição. Atualmente com 53 pontos, o Cruzeiro ocupa a terceira posição. Palmeiras e Flamengo, ambos com 61, estão na primeira e segunda posições, respectivamente, mas com um jogo a menos em relação à equipe mineira.