Léo Ortiz treina e aumenta chances de reforçar o Flamengo

Zagueiro, que deixou o jogo contra o Palmeiras direto para o hospital por problema no tornozelo direito, treina nesta terça (21/10)

O zagueiro Léo Ortiz pode ser a surpresa do Flamengo para o jogo desta quarta-feira (22/10) contra o Racing (ARG), pela semifinal da Libertadores. Afinal, o defensor treinou com o restante do elenco no CT Ninho do Urubu, nesta terça-feira (21/10), aumentando as chances de atuar contra os argentinos.

Segundo informações da “Rádio Globo”, o zagueiro participou das atividades, o que pode fazer com que ele ganhe chance no jogo desta quarta, no Maracanã. O zagueiro busca acelerar a recuperação após parar no hospital no último domingo (19/10), em vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras.

LEIA MAIS: Zico projeta jogo do Flamengo contra o Racing (ARG)

Na ocasião, Ortiz levou a pior em duelo com Vitor Roque, necessitando de substituição ainda no primeiro tempo, e indo para o hospital realizar exames de imagem. O resultado, no entanto, foi lesão leve. O jogador sofreu um estiramento de ligamento do tornozelo direito, ficando imobilizado pelo resto do dia.

Na segunda-feira (20/10), porém, ele realizou forte trabalho de fisioterapia no Ninho do Urubu, buscando acelerar a recuperação. O Flamengo, aliás, montou uma força-tarefa para tentar contar com o zagueiro ainda no jogo de ida contra o Racing. Ele só vai a campo caso esteja 100% para atuar. Caso contrário, será preparado para a volta, no dia 29/10, em Buenos Aires.