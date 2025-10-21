Lamborghini verde fosco de R$ 1,5 milhão: veja o novo carro de Haaland

O modelo, portanto, é a Lamborghini Huracán Sterrato, que teve uma edição limitada a apenas 1.499 unidades com o valor de £250 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão). O projeto deste veículo é para desempenho off-road.

Haaland apareceu com novo carro de luxo pelas ruas de Manchester – Reprodução/The Sun Dessa forma, o modelo oferece performance de ponta, e é equipada com motor V10 de 5,2 litros, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e atingir velocidade máxima de 260 km/h, segundo a fabricante italiana. Além disso, o câmbio é de dupla embreagem, garantindo trocas rápidas e precisas, e o motor funciona exclusivamente com gasolina.

Coleção de Haaland Colecionador, Haaland tem uma garagem cheia de carros de luxo. Entre eles, um Bugatti de 4 milhões de libras (cerca de R$ 24 milhões), Ferrari 812 Competizione Aperta de 1,9 milhão de libras (R$ 11,5 milhões), Aston Martin DBX 707 de 350 mil libras (R$ 2,1 milhões), Shelby Super Snake F-150 de 200 mil libras (R$ 1,2 milhão). Ele ainda tem modelos da Rolls-Royce, Porsche e Mercedes, como o Mercedes AMG One de 2,7 milhões de libras (R$ 16 milhões).