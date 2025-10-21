LaLiga cancela jogo entre Barcelona e Villarreal que seria disputado em Miami

Partida válida pela 17ª rodada do Espanhol é suspensa após denúncia do Real Madrid; proposta enfrentava resistência de clubes e jogadores

A LaLiga anunciou nesta terça-feira (21) o cancelamento da partida entre Barcelona e Villarreal, que seria disputada em Miami, no dia 20 de dezembro. O jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, recebeu sinal verde da Uefa, mas acabou sendo suspenso depois que o Real Madrid apresentou uma denúncia formal ao Conselho Superior de Esportes (CSD), se opondo à realização do confronto nos Estados Unidos.

Em comunicado oficial, a LaLiga informou que a empresa ‘Relevent’, responsável pela organização do evento, decidiu cancelar o jogo “devido à incerteza gerada nas últimas semanas na Espanha”. A entidade lamentou a decisão, destacando que a partida seria uma oportunidade única para impulsionar a internacionalização do futebol espanhol.

“Lamentamos profundamente que este projeto, que representava uma oportunidade histórica para expandir nossa competição no cenário global, não possa seguir adiante. Levar um jogo oficial para fora da Espanha seria um passo importante para o crescimento e a visibilidade do nosso campeonato”, afirmou a nota.

A proposta de realizar uma partida oficial fora da Europa enfrentou forte resistência de clubes e jogadores. Diversos protestos ocorreram nas últimas semanas — inclusive em campo, como no duelo entre Girona e Barcelona. Assim, a Associação Espanhola de Jogadores de Futebol (AFE) liderou as críticas, alegando que os atletas não foram consultados sobre o projeto.

LaLiga defende projeto

Por fim, em sua defesa, a LaLiga afirmou que a iniciativa respeitava todas as normas federais e que não colocava em risco a integridade da competição. De acordo com a entidade, a expansão internacional é essencial para o futebol espanhol seguir competitivo.