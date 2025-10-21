Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio no Ninho

Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio no Ninho

Tragédia ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e matou dez jogadores da base do Flamengo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Justiça do Rio absolveu nesta terça-feira (21) todos os réus do caso do incêndio no Ninho do Urubu. Na decisão, o juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, alegou que a investigação não comprovou o relatório apresentado pela Polícia Civil. Dessa forma, sete pessoas foram absolvidas pelo magistrado.

O juiz ressaltou que nenhum dos acusados tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou segurança elétrica dos módulos. Portanto, não tinha como responsabilizá-los penalmente. Além disso, o magistrado destacou que o Ministério Público formulou a denúncia de forma abrangente e genérica, sem individualizar condutas e sem comprovar violação concreta de dever objetivo de cuidado.

O incêndio ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2019 e matou dez jogadores da base do Flamengo. Os jovens dormiam dentro de uma instalação provisória em um contêiner. A suspeita é que o incêndio tenha começado após um curto-circuito em um ar-condicionado. Dessa forma, o fogo se alastrou. Na época, o Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, segundo a Prefeitura.

Os jovens tinham entre 14 e 16 anos. Outras três ficaram feridas. Dessa forma, um total de 11 pessoas responderam pelos crimes de incêndio culposo qualificado e lesão corporal grave em três vítimas. Além das sete pessoas absolvidas, outras quatro já tinham sido absolvidas antes da decisão desta terça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar