Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio no Ninho

Tragédia ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e matou dez jogadores da base do Flamengo / Crédito: Jogada 10

A Justiça do Rio absolveu nesta terça-feira (21) todos os réus do caso do incêndio no Ninho do Urubu. Na decisão, o juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, alegou que a investigação não comprovou o relatório apresentado pela Polícia Civil. Dessa forma, sete pessoas foram absolvidas pelo magistrado. O juiz ressaltou que nenhum dos acusados tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou segurança elétrica dos módulos. Portanto, não tinha como responsabilizá-los penalmente. Além disso, o magistrado destacou que o Ministério Público formulou a denúncia de forma abrangente e genérica, sem individualizar condutas e sem comprovar violação concreta de dever objetivo de cuidado.