Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio no Ninho

Justiça absolve todos os réus do caso do incêndio no NinhoTragédia ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e matou dez jogadores da base do Flamengo
A Justiça do Rio absolveu nesta terça-feira (21) todos os réus do caso do incêndio no Ninho do Urubu. Na decisão, o juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, alegou que a investigação não comprovou o relatório apresentado pela Polícia Civil. Dessa forma, sete pessoas foram absolvidas pelo magistrado.
O juiz ressaltou que nenhum dos acusados tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou segurança elétrica dos módulos. Portanto, não tinha como responsabilizá-los penalmente. Além disso, o magistrado destacou que o Ministério Público formulou a denúncia de forma abrangente e genérica, sem individualizar condutas e sem comprovar violação concreta de dever objetivo de cuidado.
O incêndio ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2019 e matou dez jogadores da base do Flamengo. Os jovens dormiam dentro de uma instalação provisória em um contêiner. A suspeita é que o incêndio tenha começado após um curto-circuito em um ar-condicionado. Dessa forma, o fogo se alastrou. Na época, o Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, segundo a Prefeitura.
Os jovens tinham entre 14 e 16 anos. Outras três ficaram feridas. Dessa forma, um total de 11 pessoas responderam pelos crimes de incêndio culposo qualificado e lesão corporal grave em três vítimas. Além das sete pessoas absolvidas, outras quatro já tinham sido absolvidas antes da decisão desta terça.
