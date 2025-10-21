Jorginho converte pênalti pelo Flamengo e chega a 85% de aproveitamento na carreira

Meio-campista teve tranquilidade para estufar a rede diante do Palmeiras e converteu quatro batidas desde que chegou ao clube / Crédito: Jogada 10

Autor de um dos gols da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, Jorginho voltou a mostrar que é um dos melhores batedores de pênaltis do mundo na atualidade. Afinal, desde que chegou ao clube, tem 100% de aproveitamento neste fundamento e aproveitou para recolocar a equipe à frente do adversário, logo depois do Alviverde ter empatado com Vitor Roque. Dessa forma, o meio-campista já havia convertido as cobranças contra o Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes. Além das cobranças diante do Estudiantes, na Libertadores, e Atlético-MG, na Copa do Brasil.

No momento, o jogador tem 85% de aproveitamento em pênaltis na carreira. Ao todo, são 53 cobranças no tempo regulamentar, sendo 45 convertidas e oito desperdiçadas. Quando esteve na Premier League, com a camisa do Chelsea, o desempenho chamou a atenção, com 19 acertos em 22 tentativas. Assim, ele ainda converteu outras oito cobranças pelo Blues, em diferentes competições. Pela seleção da Itália, o atleta fez cinco gols com este fundamento, mesmo número quando defendeu as cores do Hellas Verona. No Napoli, foram quatro pênaltis convertidos, enquanto no Arsenal teve dois, mesma quantidade de tentos pelo Rubro-Negro no tempo normal.