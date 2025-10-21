Inter de Milão goleia Union SG fora e mantém 100% na Champions

Com gols de Dumfries, Lautaro, Çalhanoglu e Esposito, Nerazzurri fazem 4 a 0 na Bélgica e seguem sem sofrer gol na competição após três jogos / Crédito: Jogada 10

Apesar de sofrer uma pressão inicial, a Inter de Milão não obteve maiores dificuldades para golear o Union Saint-Gilloise (BEL), nesta terça-feira (21/10), na abertura da terceira rodada da fase de Liga da Champions. Foi por 4 a 0 – gols de Dumfries, Lautaro, Çalhanoglu e Esposito -, no Lotto Park, em Bruxelas (BEL). Assim, a equipe italiana mantém os 100%, chegando aos nove pontos em três rodadas e ficando em segundo, atrás apenas do PSG, que tem mais gols. Já o Saint-Gilloise cai para 23º (ainda dentro do Top-24), permanecendo com três pontos.

LEIA MAIS: Barcelona atropela Olympiacos com hat-trick de atacante na Champions O jogo A torcida da casa começou a partida fazendo um barulho ensurdecedor. E o volume aumentou logo aos 3′. Afinal, Promise David fez carnaval pelo lado direito e soltou uma pancada para a defesaça de Sommer. No escanteio, Lautaro precisou tirar bola em cima da linha, dando uma de zagueiro. Na sobra, Sommer fez outra defesa, em momento de pressão absurda dos donos da casa. A reposta foi com Esposito, aos 16′. O atacante, no entanto, perdeu gol feito após lindo passe de Lautaro. O próprio centroavante argentino teria uma grande oportunidade, aos 38′, mas parou em Scherpen. Na cobrança de escanteio, Dumfries aproveitou sobra de Bisseck e mandou para o fundo da rede, abrindo o marcador para a Inter de Milão em Bruxelas. O segundo saiu nos acréscimos: Esposito rolou para Lautaro, que, de primeira, mandou no ângulo, aos 45+1′.

Na etapa final, o terceiro veio cedo. O infernal Lautaro cabeceou para o gol, mas o volante van de Perre colocou a mão na bola. Pênalti marcado com ajuda do VAR, com Çalhanoglu cobrando com maestria para fazer 3 a 0. Com o respiro graças à excelente vantagem angariada, o técnico Christian Chivu se deu ao luxo de poupar parte do time, realizando substituições imediatamente após o gol. Ainda haveria tempo para outro gol inacreditável perdido por Esposito. Se já havia desperdiçado chance incrível na etapa inicial, o jovem de 20 anos perdeu uma oportunidade ainda mais clara na etapa final. Dentro da pequena área e sem goleiro, ele pegou mal na bola e mandou, de maneira bizarra, para fora. A redenção viria aos 31′. Após linda assistência de Bonny, o centroavante italiano, desta vez, não desperdiçou: 4 a 0 e caixão fechado para o Union SG. Próximos passos