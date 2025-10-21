Imprensa italiana compara Rayan a outro ídolo do Vasco: “Técnico e extremamente habilidoso”

"Calcio Mercato" analisa atuação de jovem no triunfo sobre o Fluminense e afirma que ele tem características semelhantes as de Edmundo

Dessa forma, clubes europeus monitoram o atleta desde a última temporada, inclusive os italianos. De acordo com o portal “Calcio Mercato”, o camisa 77 tem características importantes por ser rápido e técnico.

A atuação de Rayan na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, chamou a atenção da imprensa italiana. Afinal, o jovem foi decisivo ao abrir o placar e dar o chute que originou o rebote para o segundo gol no Maracanã. Diante disso, os italianos compararam o atacante, de 19 anos, a outro ídolo da torcida cruz-malitna, que também atuou no Calcio: Edmundo.

“Sua melhor característica básica é uma grande explosividade que lhe permite ser rápido, técnico e extremamente habilidoso no drible, no um contra um e em espaços apertados”, descreveu o periódico.

Assim, no momento, o atleta soma 16 gols na temporada, sendo o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Vegetti, que tem 24. No Brasileirão, ele tem 11 e está atrás de Arrascaeta e Kaio Jorge, ambos com 15, Vitor Roque, que tem 13, assim como de Vegetti e Pedro, ambos com 12.

Vale lembrar que Edmundo atuou na Fiorentina, da Itália, ao lado de Batistuta, Rui Costa e Amoroso. Ele também vestiu a camisa do Napoli por cerca de seis meses. A pedido do técnico Fernando Diniz, o Vasco fez de tudo para segurar Rayan por mais tempo, algo que tem surtido efeito esportivo, visto que o jovem subiu de produção e se tornou o principal nome do time na temporada.