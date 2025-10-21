Ignácio deve voltar ao time titular do Fluminense

Freytes levou terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e está suspenso do jogo contra o Internacional, no sábado / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Zubeldía vai precisar mexer no time do Fluminense para a partida contra o Internacional. Afinal, o zagueiro Freytes recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo do próximo sábado, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a tendência é que Ignácio faça a dupla de zaga com Thiago Silva. Ignácio deve assumir a vaga de Freytes contra o Internacional. Nas duas últimas partidas, ele foi o único zagueiro relacionado para o banco de reservas. O defensor já atuou como titular com Zubeldía, no empate por 2 a 2 com o Sport. Além disso, foi um dos destaques do time no Mundial de Clubes, quando o Flu ainda era comandado por Renato Gaúcho.