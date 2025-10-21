Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ignácio deve voltar ao time titular do Fluminense

Ignácio deve voltar ao time titular do Fluminense

Freytes levou terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e está suspenso do jogo contra o Internacional, no sábado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Luis Zubeldía vai precisar mexer no time do Fluminense para a partida contra o Internacional. Afinal, o zagueiro Freytes recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo do próximo sábado, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a tendência é que Ignácio faça a dupla de zaga com Thiago Silva.

Ignácio deve assumir a vaga de Freytes contra o Internacional. Nas duas últimas partidas, ele foi o único zagueiro relacionado para o banco de reservas. O defensor já atuou como titular com Zubeldía, no empate por 2 a 2 com o Sport. Além disso, foi um dos destaques do time no Mundial de Clubes, quando o Flu ainda era comandado por Renato Gaúcho.

Além de Ignácio, o Fluminense conta com Igor Rabello, Thiago Santos e Davi Schuindt como alternativas para a defesa. O zagueiro Manoel poderia ser uma opção, mas sentiu dores no joelho durante um treino e está em fase de transição para retornar às atividades com o grupo.

O Fluminense está na sétima posição, com 41 pontos, e briga para entrar no G6. No entanto, o Tricolor está a cinco pontos do sexto colocado Bahia e precisa reencontrar o caminho das vitórias. O Mirassol, primeiro dentro do G4, tem 52 somados até o momento. Assim, uma vaga direta para Libertadores pode acontecer por meio da Copa do Brasil, já que o clube está na semifinal do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar