Ignácio deve voltar ao time titular do Fluminense

Ignácio deve voltar ao time titular do FluminenseFreytes levou terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e está suspenso do jogo contra o Internacional, no sábado
O técnico Luis Zubeldía vai precisar mexer no time do Fluminense para a partida contra o Internacional. Afinal, o zagueiro Freytes recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do duelo do próximo sábado, às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a tendência é que Ignácio faça a dupla de zaga com Thiago Silva.
Ignácio deve assumir a vaga de Freytes contra o Internacional. Nas duas últimas partidas, ele foi o único zagueiro relacionado para o banco de reservas. O defensor já atuou como titular com Zubeldía, no empate por 2 a 2 com o Sport. Além disso, foi um dos destaques do time no Mundial de Clubes, quando o Flu ainda era comandado por Renato Gaúcho.
Além de Ignácio, o Fluminense conta com Igor Rabello, Thiago Santos e Davi Schuindt como alternativas para a defesa. O zagueiro Manoel poderia ser uma opção, mas sentiu dores no joelho durante um treino e está em fase de transição para retornar às atividades com o grupo.
O Fluminense está na sétima posição, com 41 pontos, e briga para entrar no G6. No entanto, o Tricolor está a cinco pontos do sexto colocado Bahia e precisa reencontrar o caminho das vitórias. O Mirassol, primeiro dentro do G4, tem 52 somados até o momento. Assim, uma vaga direta para Libertadores pode acontecer por meio da Copa do Brasil, já que o clube está na semifinal do torneio.
