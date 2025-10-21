Haaland marca, e Manchester City vence o Villarreal pela Champions

Atacante chega a quatro gols na competição ao marcar o primeiro do triunfo por 2 a 0, fora de casa, sobre o Submarino Amarelo / Crédito: Jogada 10

O Manchester City contou com mais um gol de Haaland para vencer na Champions League. Nesta terça-feira (21), os ingleses visitaram o Villarreal no Estádio de la Cerámica e venceram por 2 a 0. O norueguês abriu o placar, com Bernardo Silva ampliando o marcador, em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga. Na partida, o técnico Pep Guardiola chegou a 100 partidas à frente da equipe inglesa em jogos da principal competição continental.

O resultado coloca os Citizens na quinta colocação, com sete pontos conquistados. O Villarreal, por sua vez, ocupa a 30ª posição, com apenas um marcado. Villarreal e Manchester City voltam a campo pela Liga dos Campeões na quarta-feira, 5 de novembro. Enquanto o Submarino Amarelo visita o Pafos, às 14h45 (de Brasília), os britânicos recebem o Borussia Dortmund, às 17h. Antes de a bola rolar, o Villarreal prestou linda homenagem a Rodri, revelado pelo clube espanhol. Assim, o volante, fora da lista de relacionados para a partida por estar lesionado, recebeu uma placa e entrou para a calçada da fama do Submarino Amarelo. Aliás, quando Rodri entrou em campo, a torcida o aplaudiu de pé. O City começou com tudo. Com menos de 30 segundos, Doku perdeu excelente chance dentro da área, para defesa do brasileiro Luiz Júnior. Em seguida, Haaland cabeceou para fora e também desperdiçou.

Haaland abre o placar como autêntico centroavante O volume do jogo dos ingleses era imenso, não deixando o Villarreal respirar. A equipe da casa não conseguia explorar contragolpes e se via cada vez mais encurralada em seu campo. A pressão visitante surtiu efeito aos 17 minutos. Savinho achou na área Rico Lewis, que cruzou para Haaland marcar. O norueguês chegou a 15 gols em 11 partidas nesta temporada. Na Champions, quatro bolas na rede em três jogos. Com o placar favorável, o City manteve o controle do jogo. No entanto, começou a apresentar inúmeras falhas defensivas, e o Villarreal cresceu no jogo, fazendo um abafa nos ingleses por cerca de dez minutos. Contudo, não aproveitou o bom momento no Estádio de la Cerâmica. Para piorar, aos 40, Savinho fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Bernardo Silva, sozinho na área, cabecear para fazer 2 a 0. City controla o jogo na etapa final No segundo tempo, a equipe de Pep Guardiola manteve-se no campo de ataque, tocando a bola em busca dos espaços. Aliás, Savinho era a válvula de escape pela direita, fazendo boas jogadas. Em uma delas, entrou driblando na área e parou no compatriota Luiz Júnior.