Grêmio junta os cacos e busca identificar aprendizados da goleada para o Bahia

Grêmio junta os cacos e busca identificar aprendizados da goleada para o BahiaIntenção do Imortal é evitar que o resultado cause abalo no restante da temporada e busca uma solução para atingir a consistência
O Grêmio debate internamente que é crucial obter uma reação imediata depois da goleada que a equipe sofreu para o Bahia por 4 a 0, na Arena Fonte Nova, no último domingo (19). Portanto, haverá uma força tarefa a partir desta terça-feira (21), quando o elenco se reapresenta no CT Luiz Carvalho. O grupo de jogadores e a comissão técnica contarão com uma semana livre de treinamentos antes do clássico com o Juventude. No caso, para identificar o que deve tirar de aprendizado, além de corrigir as falhas.
A principal decepção nos bastidores do Imortal é a dificuldade que o time demonstra em alcançar uma consistência em suas performances. Isso porque houve esperança e empolgação com a vitória sobre o São Paulo na rodada anterior, com boa atuação. Até porque o entendimento era de que o time tinha atingido o ponto de equilíbrio.
Com isso, passou a ser plausível a mudança de perspectiva no Brasileirão. Até porque a vaga na edição de 2026 da Libertadores é o desafio final da administração do presidente Alberto Guerra. Entretanto, na sequência veio a frustração com o revés, de goleada, para o Bahia na rodada seguinte.
A primeira lição é impedir que o placar impactante não influencie a parte anímica e cause um abalo na postura para o restante da temporada. Algumas carências que aterrorizaram o time no ano voltaram a se notabilizar. Entre eles a baixa eficiência defensiva, apesar de uma escalação inicial com o intuito de dar maior proteção à defesa do Tricolor gaúcho.
Grêmio demonstra escassez defensiva e ofensiva
A dificuldade em produzir ofensivamente foi outro ponto que causou maior susto na avaliação. Por sinal, considera-se que o principal motivo foi a ausência do meio-campista Arthur pela sua capacidade de organização do time. Inclusive, neste processo para promover uma remobilização, a expectativa do técnico Mano Menezes é que volte a ter o volante à disposição contra o Juventude. A sua baixa foi porque a comissão técnica decidiu preservá-lo por desgaste físico.
Além dele, o comandante espera ter o retorno do jovem atacante Alysson, que se recupera de edema muscular. O lateral-direito Marcos Rocha segue como dúvida. Ele passará por reavaliação por incômodos musculares na coca esquerda, que o fez deixar o gramado ainda no primeiro tempo contra o Bahia.
O Imortal enfrenta o Juventude pela 30ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (26), às 16h, na Arena.
