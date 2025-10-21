Grêmio junta os cacos e busca identificar aprendizados da goleada para o Bahia

Intenção do Imortal é evitar que o resultado cause abalo no restante da temporada e busca uma solução para atingir a consistência / Crédito: Jogada 10

Lucas Uebel / Grêmio FBPA"> O Grêmio debate internamente que é crucial obter uma reação imediata depois da goleada que a equipe sofreu para o Bahia por 4 a 0, na Arena Fonte Nova, no último domingo (19). Portanto, haverá uma força tarefa a partir desta terça-feira (21), quando o elenco se reapresenta no CT Luiz Carvalho. O grupo de jogadores e a comissão técnica contarão com uma semana livre de treinamentos antes do clássico com o Juventude. No caso, para identificar o que deve tirar de aprendizado, além de corrigir as falhas. A principal decepção nos bastidores do Imortal é a dificuldade que o time demonstra em alcançar uma consistência em suas performances. Isso porque houve esperança e empolgação com a vitória sobre o São Paulo na rodada anterior, com boa atuação. Até porque o entendimento era de que o time tinha atingido o ponto de equilíbrio.

Com isso, passou a ser plausível a mudança de perspectiva no Brasileirão. Até porque a vaga na edição de 2026 da Libertadores é o desafio final da administração do presidente Alberto Guerra. Entretanto, na sequência veio a frustração com o revés, de goleada, para o Bahia na rodada seguinte. A primeira lição é impedir que o placar impactante não influencie a parte anímica e cause um abalo na postura para o restante da temporada. Algumas carências que aterrorizaram o time no ano voltaram a se notabilizar. Entre eles a baixa eficiência defensiva, apesar de uma escalação inicial com o intuito de dar maior proteção à defesa do Tricolor gaúcho. Grêmio demonstra escassez defensiva e ofensiva A dificuldade em produzir ofensivamente foi outro ponto que causou maior susto na avaliação. Por sinal, considera-se que o principal motivo foi a ausência do meio-campista Arthur pela sua capacidade de organização do time. Inclusive, neste processo para promover uma remobilização, a expectativa do técnico Mano Menezes é que volte a ter o volante à disposição contra o Juventude. A sua baixa foi porque a comissão técnica decidiu preservá-lo por desgaste físico.