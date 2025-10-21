Grêmio confirma lesões de Marcos Rocha e Alex Santana

O Grêmio confirmou duas baixas importantes em seu elenco nesta terça-feira (21). A saber, o departamento médico do clube constatou lesões musculares no lateral Marcos Rocha e no volante Alex Santana. O lateral sofreu um problema de Grau II-A no adutor longo da coxa esquerda, enquanto o meio-campista teve uma lesão de Grau II-C no músculo solear da perna direita. Por causa disso, a previsão inicial é que ambos desfalquem o time por pelo menos um mês. Apesar do tempo de parada, o clube espera contar com o retorno da dupla ainda nesta temporada.

No entanto, a situação de Marcos Rocha é a que mais preocupa a comissão técnica, por se tratar de um titular. O lateral sentiu o problema e, por isso, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da goleada sofrida para o Bahia. Além disso, este é um incômodo recorrente para o jogador. Recentemente, ele ficou fora das partidas contra Santos e Bragantino. Inclusive, o atleta já havia sido substituído contra o Vitória, na Arena, pelo mesmo problema no adutor.