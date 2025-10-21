Grêmio confirma lesões de Marcos Rocha e Alex Santana

Grêmio confirma lesões de Marcos Rocha e Alex SantanaDupla desfalca o time por cerca de um mês; lateral preocupa por recorrência de problema no adutor e vira baixa contra o Juventude
O Grêmio confirmou duas baixas importantes em seu elenco nesta terça-feira (21). A saber, o departamento médico do clube constatou lesões musculares no lateral Marcos Rocha e no volante Alex Santana. O lateral sofreu um problema de Grau II-A no adutor longo da coxa esquerda, enquanto o meio-campista teve uma lesão de Grau II-C no músculo solear da perna direita. Por causa disso, a previsão inicial é que ambos desfalquem o time por pelo menos um mês. Apesar do tempo de parada, o clube espera contar com o retorno da dupla ainda nesta temporada.
No entanto, a situação de Marcos Rocha é a que mais preocupa a comissão técnica, por se tratar de um titular. O lateral sentiu o problema e, por isso, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da goleada sofrida para o Bahia. Além disso, este é um incômodo recorrente para o jogador. Recentemente, ele ficou fora das partidas contra Santos e Bragantino. Inclusive, o atleta já havia sido substituído contra o Vitória, na Arena, pelo mesmo problema no adutor.
Alex Santana, por sua vez, já não havia viajado com a delegação para Salvador no último fim de semana. O volante sentiu o desconforto muscular e, desse modo, os exames de imagem confirmaram a lesão. Como ele é reserva, sua ausência não impacta diretamente a escalação titular. Portanto, para a vaga de Marcos Rocha no próximo jogo, o técnico Mano Menezes tem duas opções. Ele pode utilizar João Lucas, especialista da posição, ou improvisar o zagueiro Gustavo Martins no setor.
O time agora foca na preparação para o próximo compromisso pelo Brasileirão. O Grêmio enfrenta o Juventude no próximo domingo (26), às 16h, na Arena. Para esta partida, a tendência é que o volante Arthur, ausência em Salvador por desgaste físico, esteja novamente à disposição. O jogador será reavaliado durante a semana, mas deve reforçar a equipe que busca reabilitação no campeonato.
