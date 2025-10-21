Goleiro da LDU sofre lesão e vira desfalque contra o Palmeiras

Goleiro da LDU sofre lesão e vira desfalque contra o PalmeirasGonzalo Valle, que vinha com boas atuações, teve uma distensão ligamentar no joelho e já passa por tratamento no clube
O Palmeiras recebeu uma notícia que pode ser favorável para o duelo contra a LDU. O clube equatoriano informou, nesta terça-feira (21), que o seu goleiro titular, Gonzalo Valle, sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da partida desta quinta, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no estádio Rodrigo Paz Delgado.
O clube equatoriano informou que o goleiro sofreu uma distensão ligamentar no joelho e está passando por tratamento. As atuações do arqueiro chamaram a atenção da seleção equatoriana. Valle, entretanto, não disputou jogos nas últimas datas Fifa, mas esteve nas convocações.
Desta forma, o goleiro Alexander Domínguez é o substituto natural. O experiente jogador de 38 anos disputou 22 partidas na temporada e vinha sendo utilizado em duelos menos importantes para o clube. Ele fará sua estreia na competição continental.
Assim como a LDU, o Palmeiras também tem o seu goleiro titular lesionado. Weverton, fora no jogo passado por um problema na mão, dará lugar a Carlos Miguel. O Verdão, aliás, também não contará com Paulinho e Lucas Evangelista.
