Goleiro da LDU sofre lesão e vira desfalque contra o Palmeiras

Gonzalo Valle, que vinha com boas atuações, teve uma distensão ligamentar no joelho e já passa por tratamento no clube

O Palmeiras recebeu uma notícia que pode ser favorável para o duelo contra a LDU. O clube equatoriano informou, nesta terça-feira (21), que o seu goleiro titular, Gonzalo Valle, sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da partida desta quinta, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no estádio Rodrigo Paz Delgado.

O clube equatoriano informou que o goleiro sofreu uma distensão ligamentar no joelho e está passando por tratamento. As atuações do arqueiro chamaram a atenção da seleção equatoriana. Valle, entretanto, não disputou jogos nas últimas datas Fifa, mas esteve nas convocações.