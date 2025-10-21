Ganso e Nonato se recuperam e estão mais próximos de retorno ao Fluminense

Ganso e Nonato se recuperam e estão mais próximos de retorno ao FluminenseDupla está na última etapa de transição antes de voltar a campo com o restante do elenco e aparecer entre os relacionados de Zubeldía
Depois do revés para o Vasco, no Maracanã, o Fluminense pode ter reforços para a sequência da temporada. Afinal, o volante Nonato e o meia Paulo Henrique Ganso deram um novo passo em suas respectivas recuperações e estão mais próximos de voltar aos gramados. A informação é do portal “ge”.
Ambos estão em fase de transição para os trabalhos com o grupo. Esta, portanto, é a última etapa antes de retornar a campo com o restante do elenco e aparecer entre os relacionados nas próximas rodadas.
Ainda é cedo para afirmar que Zubeldía poderá contar com a dupla diante do Internacional, no sábado (25). Contudo, a tendência é que até a próxima semana já esteja à disposição do argentino.
“(O Ganso) outro meia que temos, vocês conhecem o Ganso melhor do que eu. Temos que ver também como vai ser o Nonato quando voltar, um volante que vai de uma área a outra”, disse o comandante.
Vale lembrar que o meia sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda e não entra em campo desde o jogo com o Corinthians, ainda sob o comando de Renato Gaúcho.
Nonato, por sua vez, se recuperava de uma tendinite, mas sofreu um edema na coxa esquerda durante um treinamento no CT Carlos Castilho e está fora de combate desde o início de outubro. O volante não atua desde o revés por 1 a 0 para o Lanús, da Argentina, pela Sul-Americana.
Além da dupla, outro nome que está no Departamento Médico é o do zagueiro Manoel. O jogador tem sido desfalque no Fluminense desde a derrota para o Mirassol, em São Paulo, no último dia 8.
