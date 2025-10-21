Ganso e Nonato se recuperam e estão mais próximos de retorno ao Fluminense

Dupla está na última etapa de transição antes de voltar a campo com o restante do elenco e aparecer entre os relacionados de Zubeldía / Crédito: Jogada 10

Depois do revés para o Vasco, no Maracanã, o Fluminense pode ter reforços para a sequência da temporada. Afinal, o volante Nonato e o meia Paulo Henrique Ganso deram um novo passo em suas respectivas recuperações e estão mais próximos de voltar aos gramados. A informação é do portal “ge”. Ambos estão em fase de transição para os trabalhos com o grupo. Esta, portanto, é a última etapa antes de retornar a campo com o restante do elenco e aparecer entre os relacionados nas próximas rodadas.

Ainda é cedo para afirmar que Zubeldía poderá contar com a dupla diante do Internacional, no sábado (25). Contudo, a tendência é que até a próxima semana já esteja à disposição do argentino. “(O Ganso) outro meia que temos, vocês conhecem o Ganso melhor do que eu. Temos que ver também como vai ser o Nonato quando voltar, um volante que vai de uma área a outra”, disse o comandante. Vale lembrar que o meia sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda e não entra em campo desde o jogo com o Corinthians, ainda sob o comando de Renato Gaúcho.