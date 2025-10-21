Gabriel Martinelli marca em goleada do Arsenal e projeta Copa do Mundo

Gabriel Martinelli marca em goleada do Arsenal e projeta Copa do MundoBrasileiro marca sobre o Atletico de Madrid, mantém 100% de aproveitamento na Champions e fala em "fazer o melhor" no clube
A estrela de Gabriel Martinelli brilhou mais uma vez na Champions League. O atacante brasileiro, recém-convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, foi fundamental na goleada do Arsenal por 4 a 0 sobre o Atletico de Madrid. Com este gol, Martinelli mantém uma marca impressionante na competição europeia. Afinal, ele marcou em todos os três jogos disputados até aqui. Além dos três gols, o camisa 11 também contribuiu com uma assistência, mostrando-se letal no torneio.
O resultado elástico, contudo, foi construído apenas no segundo tempo. Durante a primeira etapa, o time de Mikel Arteta não conseguiu furar a forte barreira defensiva imposta por Simeone, apesar de ter mais posse de bola. Porém, após o intervalo, o cenário mudou completamente. O primeiro gol saiu aos 57 minutos, com o zagueiro Gabriel Magalhães. Logo depois, aos 64, Martinelli recebeu dentro da área e finalizou de primeira no canto de Oblak. Para fechar o placar, o atacante Gyokeres marcou duas vezes seguidas, aos 67 e 70 minutos.
Gabriel Martinelli pensa em Copa do Mundo
Após a partida, Martinelli destacou seu foco em ajudar o clube inglês. O jogador ressaltou que este é um ano importante para o grupo, que deseja conquistar títulos.
“Eu venho trabalhando bastante. Meu foco é fazer o meu melhor aqui no Arsenal, me doar ao máximo, fazer gols, ajudar o time, dar assistências”, comentou o atacante. Portanto, seu desempenho na Inglaterra é a prioridade no momento para buscar coisas maiores.
Esse desempenho, consequentemente, é o caminho para seu outro grande objetivo: a Copa do Mundo. O brasileiro sabe que o bom trabalho no Arsenal é o que garante sua vaga na Seleção.
“Ajudar da melhor maneira possível para ganhar títulos aqui e, consequentemente, estar na seleção, nas convocações e na Copa do Mundo. Então, esse é o meu foco”, concluiu Martinelli. Sua recente convocação por Ancelotti mostra que ele está no caminho certo.