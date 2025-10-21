Gabigol e Rafaella Santos decidem aumentar a família e fortalecem nova fase da relação

Gabriel Barbosa afastou os rumores de crise com a amada após homenagem em reencontro com o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileirão

Gabigol e Rafaella Santos anunciaram a chegada de Pia, uma cadelinha que chega para se tornar o mais novo xodó da família. O casal compartilhou os primeiros registros da cachorrinha no último final de semana, cada um em seu próprio perfil no Instagram, e reacendeu especulações quanto à iminência de uma possível gravidez.

As imagens de Rafaella com Pia chamaram mais atenção justamente pela ausência recente da influenciadora nas redes sociais e pelo “volume abdominal” apontado por seguidores. Internautas levantaram a hipótese de que a chegada da cadela possa ser um primeiro passo nos planos de maternidade do casal.