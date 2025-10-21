Gabigol e Rafaella Santos decidem aumentar a família e fortalecem nova fase da relação

Gabigol e Rafaella Santos decidem aumentar a família e fortalecem nova fase da relaçãoGabriel Barbosa afastou os rumores de crise com a amada após homenagem em reencontro com o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileirão
Gabigol e Rafaella Santos anunciaram a chegada de Pia, uma cadelinha que chega para se tornar o mais novo xodó da família. O casal compartilhou os primeiros registros da cachorrinha no último final de semana, cada um em seu próprio perfil no Instagram, e reacendeu especulações quanto à iminência de uma possível gravidez.
As imagens de Rafaella com Pia chamaram mais atenção justamente pela ausência recente da influenciadora nas redes sociais e pelo “volume abdominal” apontado por seguidores. Internautas levantaram a hipótese de que a chegada da cadela possa ser um primeiro passo nos planos de maternidade do casal.
“Ela sumiu das redes sociais, apareceu agora com essa barriguinha. Deve estar grávida”, comentou uma seguidora.
“Ela parou de pintar o cabelo, postar fotos… e por essa imagem aí, acho que vem um baby”, acrescentou outra.
