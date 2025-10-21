Fluminense tem incertezas e desafios para reta final de temporada

A postura do Fluminense na derrota para o Vasco na última segunda-feira (20) foi o que mais incomodou o torcedor tricolor. Apesar do início intenso, o time comandado por Zubeldía teve uma queda brusca de desempenho após segundo gol cruz-maltino e deixou o adversário administrar o resultado. Mesmo com as substituições, o Tricolor não esboçou reação para buscar pelo menos um empate. O time vai para reta final de temporada com dúvidas e desafios para superar. O revés para o Vasco foi anunciado na rodada passada, mesmo sendo um clássico. Na vitória no último lance para o Juventude, o Fluminense contou com o aguerrido Thiago Silva para cravar o triunfo. O Tricolor, que entrou descansado por conta da Data Fifa, atuou de forma sofrível, com apenas uma finalização ao alvo. Assim como contra o Vasco, o time não demonstrou intensidade quando tinha posse de bola. Zubeldía vai precisar mudar a postura o quanto antes para os próximos duelos.

Além disso, o Flu tem dúvidas para o restante da temporada e até mesmo para o ano que vem. Contra o Vasco, o Tricolor começou bem a partida e dominou o jogo nos primeiros 15 minutos. No entanto, não foi efetivo, inclusive com o atacante Germán Cano perdendo uma oportunidade incrível na frente de Léo Jardim. Cano e ataque em baixa Aliás, as últimas atuações de Cano, inclusive, deixam o futuro do argentino em jogo no Fluminense. O argentino, que voltou ao time titular após a chegada de Luis Zubeldía, segue em má fase e aparenta sentir a idade a longa sequência de jogos nas últimas temporadas. No entanto, o camisa 14 não é o único problema do ataque. Além disso, a derrota para o Vasco foi a terceira partida consecutiva sem gol de um centroavante no time. Contra o Mirassol, por 2 a 1, o gol tricolor foi de Martinelli. Na vitória sobre o Juventude por 1 a 0, o gol foi de Thiago Silva no último minuto. John Kennedy, aliás, é o que mais pede passagem no elenco e pode ganhar a chance como titular na próxima rodada. Lucho Acosta, que não teve bom desempenho na última noite, é o que ganhou mais pontos desde a chegada de Zubeldía. Ele chama atenção com a sua aceleração para jogadas de ataque e pode ser importante. No entanto, o treinador argentino ainda poderá encaixar Ganso, que se recuperou de lesão na panturrilha.