Filho de astro do futebol inglês morre em grave acidente com trator na Inglaterra

O filho caçula do ex-jogador Stuart Pearce, Harley Pearce, morreu na última quinta-feira (16), aos 21 anos, em um grave acidente envolvendo um trator na zona rural de Gloucestershire, sudeste da Inglaterra. Autoridades locais confirmaram que o jovem já estava sem vida no momento em que os agentes chegaram ao local do ocorrido. A Polícia de Gloucestershire mantém a investigação ativa para esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que causou o incidente e, por isso, autoridades pedem colaboração. Agentes estão solicitando testemunhas e possíveis imagens de câmeras de segurança da região para apuração dos fatos.

Harley administrava sua própria empresa no setor agrícola, a Harley Pearce Agricultural Services, e mantinha reconhecimento pelo espírito empreendedor. Em nota divulgada à imprensa britânica, a família prestou uma homenagem emocionada, descrevendo-o como “um menino de ouro com um sorriso contagiante”. “Uma alma que deixou uma marca inesquecível em todos que o conheceram. Com uma força silenciosa e discreta e uma profunda gentileza. Então, estamos muito orgulhosos do jovem que ele se tornou”, declarou a família. “Descanse em paz, nosso lindo filho e irmão”. Stuart Pearce: dedicação ao futebol Com 63 anos, Stuart Pearce ainda se destaca como uma das figuras mais respeitadas do futebol inglês. Acumulou mais de 700 jogos como lateral-esquerdo na carreira, com 401 dedicados ao Nottingham Forest, um de seus auges na década de 1990. Ele também defendeu clubes como Newcastle United, West Ham e Manchester City. Disputou a Copa do Mundo de 1990 pela seleção da Inglaterra e esteve presente em duas edições da Eurocopa, em 1992 e 1996. Sua estreia pela equipe nacional ocorreu em 1987, em um amistoso contra o Brasil, que terminou empatado em 1 a 1.