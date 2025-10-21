Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho de astro do futebol inglês morre em grave acidente com trator na Inglaterra

Filho de astro do futebol inglês morre em grave acidente com trator na Inglaterra

O jovem morreu aos 21 anos, ainda sob circunstâncias desconhecidas, descrito pela família do ex-jogador como "um menino de ouro"
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O filho caçula do ex-jogador Stuart Pearce, Harley Pearce, morreu na última quinta-feira (16), aos 21 anos, em um grave acidente envolvendo um trator na zona rural de Gloucestershire, sudeste da Inglaterra. Autoridades locais confirmaram que o jovem já estava sem vida no momento em que os agentes chegaram ao local do ocorrido.

A Polícia de Gloucestershire mantém a investigação ativa para esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que causou o incidente e, por isso, autoridades pedem colaboração. Agentes estão solicitando testemunhas e possíveis imagens de câmeras de segurança da região para apuração dos fatos.

Harley administrava sua própria empresa no setor agrícola, a Harley Pearce Agricultural Services, e mantinha reconhecimento pelo espírito empreendedor. Em nota divulgada à imprensa britânica, a família prestou uma homenagem emocionada, descrevendo-o como “um menino de ouro com um sorriso contagiante”.

“Uma alma que deixou uma marca inesquecível em todos que o conheceram. Com uma força silenciosa e discreta e uma profunda gentileza. Então, estamos muito orgulhosos do jovem que ele se tornou”, declarou a família. “Descanse em paz, nosso lindo filho e irmão”.

Stuart Pearce: dedicação ao futebol

Com 63 anos, Stuart Pearce ainda se destaca como uma das figuras mais respeitadas do futebol inglês. Acumulou mais de 700 jogos como lateral-esquerdo na carreira, com 401 dedicados ao Nottingham Forest, um de seus auges na década de 1990. Ele também defendeu clubes como Newcastle United, West Ham e Manchester City.

Disputou a Copa do Mundo de 1990 pela seleção da Inglaterra e esteve presente em duas edições da Eurocopa, em 1992 e 1996. Sua estreia pela equipe nacional ocorreu em 1987, em um amistoso contra o Brasil, que terminou empatado em 1 a 1.

Mesmo após a aposentadoria dos gramados, Pearce permaneceu ligado ao futebol como treinador e comentarista esportivo. Seu legado permanece vivo entre torcedores e colegas de profissão.

Investigação em andamento

O acidente envolvendo Harley ocorreu em uma propriedade na área rural de Gloucestershire, a cerca de 200 km de Londres. Segundo o departamento de polícia local, o incidente aponta, por ora, para um acidente agrícola, mas todas as hipóteses estão em análise.

As autoridades continuam coletando informações e dados técnicos sobre o maquinário envolvido no acidente. Relatórios da perícia ainda estão em elaboração e devem ser encaminhados para os familiares nas próximas semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar