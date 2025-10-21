Estudo coloca dupla Fla-Flu entre as melhores bases do mundo

Estudo coloca dupla Fla-Flu entre as melhores bases do mundoCIES Observatório do Futebol fez um levantamento dos jogadores revelados por clubes que estão em atividade nas 49 maiores ligas do futebol
O estudo do CIES Observatório do Futebol colocou a dupla Fla-Flu entre as 50 melhores categorias de base do mundo. Afinal, o levantamento apontou que os rivais possuem 51 revelações em atividade nas 49 maiores ligas do futebol. Dessa forma, o Flamengo apareceu em 15º lugar, enquanto o Fluminense ficou em 38º. Benfica, de Portugal, liderou o top 100.
A pesquisa levou em consideração critérios como: jogadores revelados por clubes que estão em atividade nas 49 maiores ligas do futebol do mundo, o nível dos clubes pelos quais jogaram no ano passado e os minutos oficiais em campo. Dessa forma, o Flamengo somou mais pontos do que o Fluminense e, por isso, a diferença, apesar do número igual de revelações.
Entretanto, Flamengo e Fluminense não possuem a melhor base do Brasil. Afinal, de acordo com o estudo, este posto pertence ao São Paulo. O Tricolor Paulista ocupa o 12º lugar na lista, seguido de perto pelo Corinthians, em 14º. Então, aparece os Garotos do Ninho, em 15º. A Academia do Palmeiras também aparece no top 20, em 18º.
O Brasil é o segundo país com mais representantes, com 11. A Argentina lidera com 15, tendo três times no top 10: River Plate em 3º, Boca Juniors em 5º e Vélez Sarsfield em 10º. Além dos já citados, também aparecem Santos (31º), Grêmio (33º), Cruzeiro (35º), Internacional (37º), Athletico-PR (58º) e Atlético (93º). Botafogo e Vasco não apareceram no top 100.
Melhores bases do mundo:
1º – Benfica (POR)
2º – Barcelona (ESP)
3º – River Plate (ARG)
4º – Ajax (HOL)
5º – Boca Juniors (ARG)
6º – Sporting (POR)
7º – Dinamo Zagreb (CRO)
8º – Defensor (URU)
9º – Real Madrid (ESP)
10º – Vélez Sarsfield (ARG)
