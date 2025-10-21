Estudo coloca dupla Fla-Flu entre as melhores bases do mundo

CIES Observatório do Futebol fez um levantamento dos jogadores revelados por clubes que estão em atividade nas 49 maiores ligas do futebol

O estudo do CIES Observatório do Futebol colocou a dupla Fla-Flu entre as 50 melhores categorias de base do mundo. Afinal, o levantamento apontou que os rivais possuem 51 revelações em atividade nas 49 maiores ligas do futebol. Dessa forma, o Flamengo apareceu em 15º lugar, enquanto o Fluminense ficou em 38º. Benfica, de Portugal, liderou o top 100.

A pesquisa levou em consideração critérios como: jogadores revelados por clubes que estão em atividade nas 49 maiores ligas do futebol do mundo, o nível dos clubes pelos quais jogaram no ano passado e os minutos oficiais em campo. Dessa forma, o Flamengo somou mais pontos do que o Fluminense e, por isso, a diferença, apesar do número igual de revelações.