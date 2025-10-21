Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estudo coloca dupla Fla-Flu entre as melhores bases do mundo

CIES Observatório do Futebol fez um levantamento dos jogadores revelados por clubes que estão em atividade nas 49 maiores ligas do futebol
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O estudo do CIES Observatório do Futebol colocou a dupla Fla-Flu entre as 50 melhores categorias de base do mundo. Afinal, o levantamento apontou que os rivais possuem 51 revelações em atividade nas 49 maiores ligas do futebol. Dessa forma, o Flamengo apareceu em 15º lugar, enquanto o Fluminense ficou em 38º. Benfica, de Portugal, liderou o top 100.

A pesquisa levou em consideração critérios como: jogadores revelados por clubes que estão em atividade nas 49 maiores ligas do futebol do mundo, o nível dos clubes pelos quais jogaram no ano passado e os minutos oficiais em campo. Dessa forma, o Flamengo somou mais pontos do que o Fluminense e, por isso, a diferença, apesar do número igual de revelações.

Entretanto, Flamengo e Fluminense não possuem a melhor base do Brasil. Afinal, de acordo com o estudo, este posto pertence ao São Paulo. O Tricolor Paulista ocupa o 12º lugar na lista, seguido de perto pelo Corinthians, em 14º. Então, aparece os Garotos do Ninho, em 15º. A Academia do Palmeiras também aparece no top 20, em 18º.

O Brasil é o segundo país com mais representantes, com 11. A Argentina lidera com 15, tendo três times no top 10: River Plate em 3º, Boca Juniors em 5º e Vélez Sarsfield em 10º. Além dos já citados, também aparecem Santos (31º), Grêmio (33º), Cruzeiro (35º), Internacional (37º), Athletico-PR (58º) e Atlético (93º). Botafogo e Vasco não apareceram no top 100.

Melhores bases do mundo:

1º – Benfica (POR)
2º – Barcelona (ESP)
3º – River Plate (ARG)
4º – Ajax (HOL)
5º – Boca Juniors (ARG)
6º – Sporting (POR)
7º – Dinamo Zagreb (CRO)
8º – Defensor (URU)
9º – Real Madrid (ESP)
10º – Vélez Sarsfield (ARG)

Tags

flamengo Fluminense

