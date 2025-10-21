Endrick de volta ao Palmeiras? Pai do jogador fala sobre possibilidade

Endrick de volta ao Palmeiras? Pai do jogador fala sobre possibilidadeJogador, que foi revelado pelo Verdão, atualmente defende o Real Madrid, mas perdeu espaço no clube espanhol
“Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto”, escreveu.
O atacante chegou ao clube merengue em um negócio com o Palmeiras que girou em torno de 72 milhões de euros. Na cotação da época, esse valor era equivalente a R$ 409 milhões.
Endrick perde espaço no Real Madrid
A ausência de Endrick nos jogos do Real Madrid tem chamado a atenção da imprensa espanhola. De acordo com o jornal Marca, a “crise” do jogador chegou a seu ápice. Afinal, isso faz com que o clube cogite a possibilidade de emprestá-lo para que ele tenha uma maior minutagem na temporada.
“Para um jogador que já estava na carteira de Tite aos 16 anos e que se tornou titular da seleção aos 17, o revés é evidente. A falta de continuidade o levou a considerar o que até recentemente parecia impensável: um empréstimo no mercado de transferências de inverno, uma estratégia que geralmente não é bem vista pelo Real Madrid”, destacou a publicação.
Segundo o periódico, a alternativa de empréstimo existe, e a Real Sociedad surgiu como opção. Contudo, uma lesão muscular interrompeu a negociação e manteve o brasileiro no elenco merengue.