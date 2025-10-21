Endrick de volta ao Palmeiras? Pai do jogador fala sobre possibilidade

Dessa forma, em um vídeo sobre um torcedor do clube paulista que fala sobre a vontade de Endrick de deixar o clube espanhol, o pai do jogador, Douglas Sousa, comentou na publicação a possibilidade de o atacante voltar para o Verdão.

A falta de oportunidades de Endrick no Real Madrid é algo que vem sendo comentado tanto na mídia internacional quanto na brasileira. Assim, começaram as especulações de uma possível volta do atacante para o Palmeiras .

“Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto”, escreveu.

O atacante chegou ao clube merengue em um negócio com o Palmeiras que girou em torno de 72 milhões de euros. Na cotação da época, esse valor era equivalente a R$ 409 milhões.

Endrick perde espaço no Real Madrid

A ausência de Endrick nos jogos do Real Madrid tem chamado a atenção da imprensa espanhola. De acordo com o jornal Marca, a “crise” do jogador chegou a seu ápice. Afinal, isso faz com que o clube cogite a possibilidade de emprestá-lo para que ele tenha uma maior minutagem na temporada.

“Para um jogador que já estava na carteira de Tite aos 16 anos e que se tornou titular da seleção aos 17, o revés é evidente. A falta de continuidade o levou a considerar o que até recentemente parecia impensável: um empréstimo no mercado de transferências de inverno, uma estratégia que geralmente não é bem vista pelo Real Madrid”, destacou a publicação.