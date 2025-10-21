Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Endrick de volta ao Palmeiras? Pai do jogador fala sobre possibilidade

Endrick de volta ao Palmeiras? Pai do jogador fala sobre possibilidade

Jogador, que foi revelado pelo Verdão, atualmente defende o Real Madrid, mas perdeu espaço no clube espanhol
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A falta de oportunidades de Endrick no Real Madrid é algo que vem sendo comentado tanto na mídia internacional quanto na brasileira. Assim, começaram as especulações de uma possível volta do atacante para o Palmeiras.

Dessa forma, em um vídeo sobre um torcedor do clube paulista que fala sobre a vontade de Endrick de deixar o clube espanhol, o pai do jogador, Douglas Sousa, comentou na publicação a possibilidade de o atacante voltar para o Verdão.

“Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto”, escreveu.

O atacante chegou ao clube merengue em um negócio com o Palmeiras que girou em torno de 72 milhões de euros. Na cotação da época, esse valor era equivalente a R$ 409 milhões.

Endrick perde espaço no Real Madrid

A ausência de Endrick nos jogos do Real Madrid tem chamado a atenção da imprensa espanhola. De acordo com o jornal Marca, a “crise” do jogador chegou a seu ápice. Afinal, isso faz com que o clube cogite a possibilidade de emprestá-lo para que ele tenha uma maior minutagem na temporada.

“Para um jogador que já estava na carteira de Tite aos 16 anos e que se tornou titular da seleção aos 17, o revés é evidente. A falta de continuidade o levou a considerar o que até recentemente parecia impensável: um empréstimo no mercado de transferências de inverno, uma estratégia que geralmente não é bem vista pelo Real Madrid”, destacou a publicação.

Segundo o periódico, a alternativa de empréstimo existe, e a Real Sociedad surgiu como opção. Contudo, uma lesão muscular interrompeu a negociação e manteve o brasileiro no elenco merengue.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar