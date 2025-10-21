Em volta de Dembélé, PSG faz 7 a 2 no Leverkusen e segue 100% na Champions

Com o resultado, o PSG segue na ponta, com nove pontos, e segue 100% da Champions League. Do outro lado, o Bayer Leverkusen segue sem vencer no torneio e está na 27ª posição, com apenas dois pontos. A equipe de Kasper Hjulmand tem mais cinco jogos para se recuperar e buscar pelo menos uma vaga nos playoffs.

Virou rotina. O PSG dominou e venceu mais uma partida pela Champions . Nesta terça-feira (21), os Parisienses aplicaram um 7 a 2 sobre o Bayer Leverkusen, na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha, pela terceira rodada da fase de liga do torneio. Pacho, Doué, duas vezes, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha marcaram para os franceses. O Bola de Ouro, aliás, não atuava a mais de um mês e meio por conta de lesão. Do outro lado, Aleix García fez os dois para os alemãs. Aliás, ambas equipes atuaram com um a menos desde o primeiro tempo, que teve pênalti perdido e até mesmo goleada.

1° tempo caótico

O primeiro tempo entre Bayer Leverkusen aconteceu de tudo. Logo aos seis minutos, em cobrança curta de escanteio pela direita, Nuno Mendes cruzou na medida para o zagueiro Pacho marcar de cabeça na pequena área. Depois o time alemão, teve um pênalti a favor após Zabarnyi tocar com a mão na bola. Na cobrança, Grimaldo chutou rasteiro e acertou a trave esquerda do goleiro do PSG. Para piorar a situação dos donos da casa, o defensor Andrich recebeu o vermelho após forte entrada em Doué. A jogada teve análise do VAR.

O Leverkusen, aliás, ganhou um fio de esperança, aos 36 minutos. Zabarnyi puxou Kofane dentro da área e foi expulso de forma direta. Na bola, Aleix García cobrou e deixou tudo igual ao fim da primeira. Porém, entre 40 e 47 minutos, os franceses não deixaram os mandantes avançarem e mudaram completamente o jogo. Doué marcou duas vezes e Kvaratskhelia transformou o placar em goleada: 4 a 1. Alucinante.

PSG domina o jogo

Assim como no primeiro tempo, o PSG balançou as redes no início da segunda etapa. O lateral Nuno Mendes recebeu ótimo passe de Vitinha na entrada da área e bateu na saída do goleiro. O Werkself, por sua vez, não se abateu, e Aleix García acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Chevalier. No entanto, a equipe francesa seguiu no controle e ainda teve chances para ampliar ainda mais o marcador. No fim, o time “cozinhou o galo”, mas Vitinha ainda deixou o dele. O português pegou o rebote da defesa na entrada da área e bateu de primeira, no canto direito de Flekken.

Dembélé volta e marca

Recuperado de lesão muscular, o Bola de Ouro Ousmane Dembélé volta aos gramados após um mês e meio de ausência. Após três minutos em campo, o camisa 10, portanto, não titubeou, balançou as redes e saiu para o abraço após marcar o sexto gol. Barcola entrou na área pela esquerda e rolou para Dembélé marcar na saída de Flekken. O Melhor do Mundo teve duas oportunidades de ampliar o placar.