Em um festival de pênaltis perdidos, João Pedro decide e Fluxo vence Capim

Em jogo morno, sem grandes chances e com seis pênaltis perdidos, equipe de Cerol brilha e vence a primeira na Kings

Com um início de jogo sem emoção, nenhum gol saiu no escalonado, o que é raro na Kings League. A baixa ofensividade permaneceu durante toda a primeira etapa, que sem grandes chances, terminou zerada no placar.

Com o placar menos elástico da Kings League Brasil, o Fluxo venceu o Capim nos shootouts após um empate morno por 1×1. O confronto ficou marcado por um festival de pênaltis perdidos de ambos os lados e pouca ofensividade. Contudo, a equipe de Cerol e Nobru saiu sorrindo no final.

Um festival de pênaltis perdidos

O jogo parecia que mudaria de rumo após Helber Jr marcar ainda no escalonado, porém o jogo seguiu para um show de penais perdidos. O primeiro foi de Marcelinho aos 23, que chutou para fora, depois Cerol fez algo inacreditável. Afinal, o Presidente do Fluxo conseguiu perder três pênaltis seguidos, após o goleiro Bolivia se adiantar nas duas primeiras cobranças. Jon Vlogs também desperdiçou a sua cobrança e Helber teve a chance de ampliar no shootout, mas também errou. Marcelinho poderia empatar após um pênalti cometido por João Pedro no fim do jogo, mas Julio Carvalho defendeu.

No último lance, Canindé empatou a partida, que levou a decisão para os shootouts. Os times desperdiçaram as quatro primeiras cobranças, com boas defesas dos goleiros. Os mesmos tiveram que decidir na sexta penalidade, João Pedro fez a sua e parou Bolívia, dando a vitória ao Fluxo.

Com o resultado positivo, o Fluxo somou os seus primeiros dois pontos. Já o Capim, fez o teu primeiro ponto, mas preocupa por ter perdido os dois primeiros jogos na competição.

