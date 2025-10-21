Diniz vence primeiro clássico no Vasco e quebra mais dois tabus

Diniz vence primeiro clássico no Vasco e quebra mais dois tabusTreinador tem ajudado o Cruz-Maltino a encerrar diversas escritas na temporada. Ao bater o Fluminense, mais duas foram quebradas
A vitória sobre o Fluminense foi a primeira de Fernando Diniz em um clássico no comando do Vasco. O técnico tinha disputado seis jogos contra os rivais do Rio, com três derrotas e três empates. Dessa forma, o treinador continua a sua saga em exterminar tabus desde que chegou ao Cruz-Maltino.
Isso porque o Vasco encerrou uma escrita de 13 jogos sem vencer no Maracanã, sendo sete derrotas e seis empates. A última vitória tinha sido contra o Atlético-MG, no Brasileirão de 2023. O Cruz-Maltino também quebrou um incômodo tabu contra o próprio Fluminense, já que não vencia o rival no estádio desde 2019.
Com os dois tabus quebrados, o Vasco de Diniz vem encerrando diversas escritas nesta temporada e, até o final do ano, a lista tende a aumentar. Confira as façanhas.
Ao vencer o São Paulo no Morumbis, o Vasco quebrou um tabu quase oito anos sem vencer um rival paulista como visitante. A última vitória tinha sido contra o Santos, na Vila Belmiro, em 2017;
A vitória sobre o Cruzeiro fez o Vasco vencer o goleiro Cássio pela primeira vez. Em 13 anos, foram 18 jogos, com 11 vitórias do jogador e sete empates;
Com a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco voltou a marcar seis vezes em um mesmo jogo de Brasileirão após 17 anos. A última vez tinha sido contra o Atlético-MG, 6 a 1, na edição de 2008. Além do mais, voltou a vencer por seis gols de diferença desde 2001, quando massacrou o São Paulo por 7 a 1, em 2001;
A vitória sobre o Fortaleza encerrou um tabu de 22 anos sem vitória do Vasco como visitante. A última foi em 2003 e desde então foram quatro derrotas e quatro empates.