Diniz vence primeiro clássico no Vasco e quebra mais dois tabus

Treinador tem ajudado o Cruz-Maltino a encerrar diversas escritas na temporada. Ao bater o Fluminense, mais duas foram quebradas

A vitória sobre o Fluminense foi a primeira de Fernando Diniz em um clássico no comando do Vasco. O técnico tinha disputado seis jogos contra os rivais do Rio, com três derrotas e três empates. Dessa forma, o treinador continua a sua saga em exterminar tabus desde que chegou ao Cruz-Maltino.

Isso porque o Vasco encerrou uma escrita de 13 jogos sem vencer no Maracanã, sendo sete derrotas e seis empates. A última vitória tinha sido contra o Atlético-MG, no Brasileirão de 2023. O Cruz-Maltino também quebrou um incômodo tabu contra o próprio Fluminense, já que não vencia o rival no estádio desde 2019.