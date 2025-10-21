Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Del Valle x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam no Estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana
Nesta terça-feira (21), Independente del Valle e Atlético se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O Galo busca um respiro na temporada, enquanto o clube equatoriano quer confirmar a boa fase em 2025.

A Voz do Esporte está de prontidão para transmitir, ao vivo, a peleja, a partir de 20h. Ricardo Froede narra a partida, com o auxílio de Thiago Hugolini nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.

