Defesa vulnerável e ataque em baixa: São Paulo vive crise acentuada após a Libertadores

Time de Hernán Crespo acumula nove gols sofridos em cinco jogos e busca reencontrar equilíbrio para voltar à disputa continental / Crédito: Jogada 10

O São Paulo atravessa um de seus momentos mais delicados sob o comando de Hernán Crespo. Desde a eliminação para a LDU nas quartas de final da Libertadores, o Tricolor não apenas perdeu solidez defensiva como também intensificou seus problemas ofensivos. O resultado é uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro que ameaça os planos do clube de garantir uma vaga na próxima edição do torneio continental. Nos cinco jogos disputados após a queda na Libertadores, o São Paulo sofreu nove gols, média de 1,8 por partida, Isso é mais que o dobro do registrado antes do revés para os equatorianos, quando havia levado 13 gols em 16 compromissos (média de 0,81). O desempenho defensivo, antes um dos pilares da equipe, desmoronou.

Além da instabilidade técnica, o aspecto emocional também tem pesado. O time perdeu consistência e passou a ser facilmente envolvido pelos adversários. Nas últimas dez partidas, o São Paulo tem oito derrotas e apenas duas vitórias, um desempenho preocupante para um elenco que chegou a sonhar alto na temporada. A rotatividade na defesa é outro fator que impede a recuperação. Crespo conseguiu repetir o trio defensivo titular em apenas uma ocasião, diante de Palmeiras e Grêmio. A falta de sequência, aliada à queda coletiva no sistema de marcação, fez o Tricolor perder confiança e competitividade. Ataque também preocupa no São Paulo Por outro lado, os problemas ofensivos não são recentes. Desde a lesão de André Silva na partida contra o Atlético-MG, o São Paulo viu seu poder de fogo despencar. Com o centroavante em campo, a equipe havia anotado 19 gols em 13 jogos (média de 1,46). Sem ele, foram dez partidas e apenas cinco gols marcados, uma média de 0,5 por confronto. Crespo tentou várias soluções: alterou o sistema ofensivo, testou diferentes duplas e mexeu na formação do meio-campo. No entanto, o problema de finalização persiste. Mesmo quando cria chances, o São Paulo tem desperdiçado oportunidades.

O atacante Luciano ainda está longe de sua melhor forma. Lucas, em recuperação física, não conseguiu embalar uma sequência consistente. Além disso, Ferreirinha perdeu espaço e atuou menos de 90 minutos somando os últimos cinco jogos. As esperanças em nomes como Dinenno e Rigoni também não se confirmaram. O jovem Tapia, por outro lado, conquistou espaço e vem sendo titular nas últimas quatro rodadas. Com o Brasileirão se aproximando da reta final, Crespo busca reencontrar o equilíbrio que marcou seu início no clube. O desafio, agora, é corrigir os erros em ambos os lados do campo antes que a queda de rendimento comprometa as metas do São Paulo para 2025.