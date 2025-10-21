Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Léo Pereira se manifesta após nova decisão em disputa judicial contra Tainá Militão

A ex-companheira do zagueiro do Flamengo, atualmente casada com Éder Militão, também se pronunciou sobre a sentença por meio de nota
A assessoria jurídica do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, emitiu uma nota oficial para confirmar a vitória do jogador na ação judicial movida por Tainá Militão — mãe de seus filhos. Além disso, o comunicado expôs críticas à divulgação pública do caso, que tramita em Vara de Família, e garantiu que tomará medidas para restabelecer segredo de justiça.

Proferida na sexta-feira (17) pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, a decisão reconheceu a quitação do valor de R$ 2 milhões por parte do jogador dentro do limite combinado entre as partes — um dia após a definição judicial. Invalidando, portanto, as alegações de inadimplência feitas pela autora da ação.

Neste contexto, o juiz considerou a cobrança como improcedente e determinou que Militão arque com as custas do processo e honorários dos advogados da parte vencedora. Essa quantia está estipulada em cerca de R$ 200 mil.

Defesa de Léo Pereira pede sigilo

Os advogados do zagueiro afirmaram, em nota enviada à ‘Quem’, que o processo envolve menores de idade e, por isso, requer tratamento reservado.

“A preservação da intimidade das partes, especialmente das crianças, é prioridade absoluta. Motivo pelo qual se requer o restabelecimento do sigilo processual”, reiterou a defesa em comunicado.

A defesa ainda esclareceu que os valores mencionados não se referem à pensão alimentícia ou à partilha de bens, mas aos honorários sucumbenciais. Ou seja, aos custos legais da parte vencida.

“Os valores pelos quais a parte adversa está condenada referem-se a honorários sucumbenciais em favor dos advogados do atleta. Estes fixados em razão da improcedência da ação”, explicou o texto.

Origem da ação

Tainá Militão, ex-companheira do zagueiro, moveu a ação com base na alegação de descumprimento de um acordo referente à divisão de bens do ex-casal. A influencer alega que o atleta não efetuou o pagamento dentro do prazo legal de 30 dias e, por isso, ingressou com o caso.

“O pagamento só ocorreu cerca de dez meses depois, conforme os registros”, afirmou Tainá ao portal ‘Léo Dias’.

Tainá também declarou que entrou com recurso para revisar a decisão da 2ª Vara de Família. “Posteriormente, o juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários. Por reconhecer o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação”, argumentou.

Entendimento judicial e desfecho parcial

De acordo com os autos, o magistrado considerou que o valor de R$ 2 milhões foi pago dentro de prazo razoável e, portanto, não houve prejuízo material à parte autora. Com base nesse entendimento, rejeitou o pedido de nova indenização.

Além disso, aplicou à influenciadora a responsabilidade pelo pagamento de 10% do valor requerido como honorários de sucumbência — percentual comum em casos cíveis quando a ação é considerada improcedente.

A defesa de Léo Pereira, por sua vez, informou que o zagueiro manteve todos os compromissos legais relacionados à guarda, pensão e acordos patrimoniais estabelecidos anteriormente. A assessoria jurídica também reiterou que o atleta busca preservar sua vida pessoal, especialmente no que envolve os filhos.

