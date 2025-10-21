Defesa de Léo Pereira se manifesta após nova decisão em disputa judicial contra Tainá Militão

A ex-companheira do zagueiro do Flamengo, atualmente casada com Éder Militão, também se pronunciou sobre a sentença por meio de nota / Crédito: Jogada 10

A assessoria jurídica do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, emitiu uma nota oficial para confirmar a vitória do jogador na ação judicial movida por Tainá Militão — mãe de seus filhos. Além disso, o comunicado expôs críticas à divulgação pública do caso, que tramita em Vara de Família, e garantiu que tomará medidas para restabelecer segredo de justiça. Proferida na sexta-feira (17) pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, a decisão reconheceu a quitação do valor de R$ 2 milhões por parte do jogador dentro do limite combinado entre as partes — um dia após a definição judicial. Invalidando, portanto, as alegações de inadimplência feitas pela autora da ação.

Neste contexto, o juiz considerou a cobrança como improcedente e determinou que Militão arque com as custas do processo e honorários dos advogados da parte vencedora. Essa quantia está estipulada em cerca de R$ 200 mil. Defesa de Léo Pereira pede sigilo Os advogados do zagueiro afirmaram, em nota enviada à ‘Quem’, que o processo envolve menores de idade e, por isso, requer tratamento reservado. “A preservação da intimidade das partes, especialmente das crianças, é prioridade absoluta. Motivo pelo qual se requer o restabelecimento do sigilo processual”, reiterou a defesa em comunicado. A defesa ainda esclareceu que os valores mencionados não se referem à pensão alimentícia ou à partilha de bens, mas aos honorários sucumbenciais. Ou seja, aos custos legais da parte vencida.

“Os valores pelos quais a parte adversa está condenada referem-se a honorários sucumbenciais em favor dos advogados do atleta. Estes fixados em razão da improcedência da ação”, explicou o texto. Origem da ação Tainá Militão, ex-companheira do zagueiro, moveu a ação com base na alegação de descumprimento de um acordo referente à divisão de bens do ex-casal. A influencer alega que o atleta não efetuou o pagamento dentro do prazo legal de 30 dias e, por isso, ingressou com o caso. “O pagamento só ocorreu cerca de dez meses depois, conforme os registros”, afirmou Tainá ao portal ‘Léo Dias’.

Tainá também declarou que entrou com recurso para revisar a decisão da 2ª Vara de Família. “Posteriormente, o juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários. Por reconhecer o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação”, argumentou. Entendimento judicial e desfecho parcial De acordo com os autos, o magistrado considerou que o valor de R$ 2 milhões foi pago dentro de prazo razoável e, portanto, não houve prejuízo material à parte autora. Com base nesse entendimento, rejeitou o pedido de nova indenização.