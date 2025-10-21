Coutinho e Nuno Moreira exaltam atuação de Rayan, do Vasco, em clássico: “Vai fazer história”

Atacante decide duelo contra o Fluminense, no Maracanã, com grande atuação, e se aproxima dos artilheiros do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Vasco voltou a mostrar que está embalado e que pode alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe teve uma atuação consistente no triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, pela 29ª rodada e mantém vivo o sonho de disputar a próxima Libertadores. Em campo, o jovem Rayan teve uma ótima atuação, que encantou os companheiros Coutinho e Nuno Moreira. “Nossa joia. Eu fico muito feliz pelo o que ele está vivendo, é um garoto super do bem, trabalha para caramba. Ele tem os pés no chão, superhumilde e tenho certeza que vai viver muita coisa boa na carreira dele. Um jogador que trabalha e merece. Ele está vivendo porque é merecedor”, disse o camisa 10.

“Para gente é bom demais ter ele brilhando aqui e decidindo jogos. Quanto mais jogos ele decidir, mais todo mundo vai ficar feliz. É um prazer jogar com ele nesse início de carreira”, completou. Além disso, Nuno Moreira, autor do segundo gol do Cruz-Maltino no clássico, também encheu o jovem de elogios, a quem o chamou de “um jogador fantástico”. Para o português, o atacante tem tudo para jogar nos principais clubes do mundo e fazer história. “Partilhar o campeonato com ele é muito bom, é um jogador fantástico. Nesse sentido, é muito jovem, muita força, tem uma qualidade imensa. É um jogador que pode ser muito grande e eu acredito que ele vai jogar nos melhores do mundo e vai fazer história”, afirmou.