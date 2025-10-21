Coutinho e Nuno Moreira exaltam atuação de Rayan, do Vasco, em clássico: “Vai fazer história”Atacante decide duelo contra o Fluminense, no Maracanã, com grande atuação, e se aproxima dos artilheiros do Campeonato Brasileiro
O Vasco voltou a mostrar que está embalado e que pode alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe teve uma atuação consistente no triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, pela 29ª rodada e mantém vivo o sonho de disputar a próxima Libertadores. Em campo, o jovem Rayan teve uma ótima atuação, que encantou os companheiros Coutinho e Nuno Moreira.
“Nossa joia. Eu fico muito feliz pelo o que ele está vivendo, é um garoto super do bem, trabalha para caramba. Ele tem os pés no chão, superhumilde e tenho certeza que vai viver muita coisa boa na carreira dele. Um jogador que trabalha e merece. Ele está vivendo porque é merecedor”, disse o camisa 10.
“Para gente é bom demais ter ele brilhando aqui e decidindo jogos. Quanto mais jogos ele decidir, mais todo mundo vai ficar feliz. É um prazer jogar com ele nesse início de carreira”, completou.
Além disso, Nuno Moreira, autor do segundo gol do Cruz-Maltino no clássico, também encheu o jovem de elogios, a quem o chamou de “um jogador fantástico”. Para o português, o atacante tem tudo para jogar nos principais clubes do mundo e fazer história.
“Partilhar o campeonato com ele é muito bom, é um jogador fantástico. Nesse sentido, é muito jovem, muita força, tem uma qualidade imensa. É um jogador que pode ser muito grande e eu acredito que ele vai jogar nos melhores do mundo e vai fazer história”, afirmou.
Elogios do comandante
Durante a coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz, que constantemente cita que Rayan merece ser convocado, voltou a enaltecer seu atacante. Assim, no momento, o atleta soma 16 gols na temporada, sendo o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Vegetti, que tem 24. No Brasileirão, ele tem 11 e está atrás apenas de Arrascaeta e Kaio Jorge, ambos com 15, Vitor Roque, que tem 13, assim como de Vegetti e Pedro, ambos com 12.
“O Rayan só confirma o que eu percebi muito precocemente quando cheguei. Ele tem que estar no radar da Copa do Mundo, pois está cada vez mais sólido. Ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. O Rayan de amanhã tem tudo para ser melhor do que o de hoje. Ele é muito especial”, salientou o comandante.
“Como eu disse, o Rayan é um jogador completo, ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir: ele é um jogador de 19 anos, grande, rápido, ágil, que chuta com muita precisão de qualquer lugar, é um jogador canhoto, que dribla e que sabe construir. Sabe tabelar, sabe virar o jogo. Quando precisa dele na primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado ele cai, do outro lado ele cai. Hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Rayan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Ele merece um olhar da seleção brasileira, um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial”, finalizou.