Courtois defende Vini Jr no Real Madrid: “Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele”

No confronto diante do Getafe, pela La Liga, Vini Jr, do Real Madrid, teve uma atuação que chamou a atenção na Espanha. Afinal, ele causou a expulsão de dois jogadores adversários no segundo tempo, algo que gerou críticas do treinador e de jogadores adversários. No entanto, o goleiro Courtois fez questão de exaltar o brasileiro, relembrou que muitos o desvalorizavam quando ele tinha 18 anos e cita uma possível perseguição ao atacante.

“Não é fácil. Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele. Ele não fez nada de errado, entrou em campo e estão contra ele. É normal que ele tenha reações. Procuraram por ele desde o início e ele desequilibrou o adversário. Teve uma boa reação. A entrada do Vini nos fez criar mais perigo. Eles o procuram. É muito injusto com ele. É um ótimo garoto que precisa continuar fazendo o que faz. Teve um ótimo começo de temporada e espero mais disso amanhã e domingo”, disse.