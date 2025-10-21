Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Courtois defende Vini Jr no Real Madrid: “Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele”

Goleiro merengue diz que brasileiro desequilibrou a partida contra o Getafe ao provocar a expulsão de dois adversários e facilitar o confronto
No confronto diante do Getafe, pela La Liga, Vini Jr, do Real Madrid, teve uma atuação que chamou a atenção na Espanha. Afinal, ele causou a expulsão de dois jogadores adversários no segundo tempo, algo que gerou críticas do treinador e de jogadores adversários. No entanto, o goleiro Courtois fez questão de exaltar o brasileiro, relembrou que muitos o desvalorizavam quando ele tinha 18 anos e cita uma possível perseguição ao atacante.

“Não é fácil. Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele. Ele não fez nada de errado, entrou em campo e estão contra ele. É normal que ele tenha reações. Procuraram por ele desde o início e ele desequilibrou o adversário. Teve uma boa reação. A entrada do Vini nos fez criar mais perigo. Eles o procuram. É muito injusto com ele. É um ótimo garoto que precisa continuar fazendo o que faz. Teve um ótimo começo de temporada e espero mais disso amanhã e domingo”, disse.

Nesse sentido, no último domingo (19), o atacante iniciou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e ajudou ao provocar as expulsões dos adversários. O jornal “Marca”, da Espanha, então, elogiou a maturidade do brasileiro, assim como Courtois.

“Ele vem melhorando. Aprendeu a conviver com conflitos e a desestabilizar os adversários… Diego Costa deixou os zagueiros da Premier League loucos com isso. Se Vini consegue fazer isso, é perfeito para nós. Dessa forma, o importante é que ele se mantenha focado e jogue o seu jogo. É um dos melhores do mundo”, frisou o arqueiro.

Champions pela frente

Nesta quarta-feira (22), o Real Madrid volta a campo contra a Juventus, às 16h (Brasília), pela terceira rodada da Champions. Por fim, vale lembrar que a equipe merengue triunfou nos dois primeiros jogos e está atrás apenas do Bayern de Munique pelos critérios de desempate.

