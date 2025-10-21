Coritiba lidera média de público na Série B do Brasileirão

Com ótima campanha e às portas do acesso, Coxa ultrapassa os 20 mil torcedores/jogo nesta Segundona

O Coritiba segue como o time com a maior média a de público da Série B do Brasileirão. Com uma média de 20.740 torcedores por partida, está à frente do Remo, o segundo colocado, com média de 18.814 por jogo. Com isso, supera até mesmo equipes da Série A que possuem estádios de grande capacidade, como Botafogo, Vitória e Sport.

No último Atletiba, disputado no Couto Pereira, o clube registrou o maior público da temporada: 38.762 torcedores. O clássico terminou em 0 a 0, garantindo mais um ponto ao Coxa. A equipe lidera a competição com 57 pontos e alimenta a expectativa de retorno à elite do futebol brasileiro. Enfim, vive uma fase de retomada em campo e nas arquibancadas.

O sucesso do Coritiba se apoia em números impressionantes dentro de campo. Afinal, o time paranaense tem a melhor defesa da Série B, com apenas 21 gols sofridos. Além disso, apresenta osegundo melhor saldo de gols (13), empatado com o Criciúma, e o maior número de vitórias da edição: 16 triunfos, também empatado com a Chapecoense.

“É gratificante ver a boa campanha da equipe dentro de campo e a excelente média de público do Coxa na competição” destaca Diego Buriti, diretor de marketing da Reals, patrocinadora máster do Coritiba, que promove uma série de ações para aumentar o público nos jogos do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.