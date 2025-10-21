Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians planeja quitar dívidas até dezembro para evitar novo transfer ban em 2026

Corinthians planeja quitar dívidas até dezembro para evitar novo transfer ban em 2026

Clube soma mais de R$ 120 milhões em condenações na Fifa e no CAS. Diretoria aposta em receitas do fim do ano para regularizar pendências
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians traçou como prioridade encerrar 2025 sem restrições na Fifa. O clube se organiza para quitar até dezembro as principais dívidas que geraram transfer bans, punições que impedem o registro de novos jogadores,  e evitar que o time inicie a temporada de 2026 impossibilitado de fazer contratações.

Atualmente, o Timão enfrenta duas condenações já transitadas em julgado na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que somam R$ 82 milhões. A primeira delas, responsável pela punição em vigor desde 12 de agosto, é a dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres.

A segunda, que pode gerar um novo bloqueio a partir de novembro, é a cobrança de R$ 41,3 milhões feita pelo meia Matías Rojas, por quebra contratual após atrasos salariais.

Com dificuldades de caixa e alta exposição financeira, a diretoria alvinegra adotou uma estratégia de priorização de pagamentos. Segundo pessoas próximas à Diretoria Financeira, a ideia é resolver uma pendência por vez, começando pelas mais urgentes — e com foco em liberar o clube das restrições antes da abertura da próxima janela de transferências, marcada para 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

O plano prevê quitar primeiro o débito com o Santos Laguna e, se possível, também o valor devido a Rojas, caso não haja um acordo com o estafe do paraguaio até lá.

Corinthians vê mais cobranças à vista

Apesar do planejamento, o clube ainda responde por quatro outras ações na Fifa, que aguardam julgamento do CAS. As decisões podem ser publicadas nos próximos meses, e caso sejam desfavoráveis, novas punições poderão ser impostas.

Somadas, as seis condenações já conhecidas chegam a R$ 125,66 milhões, valor que pode oscilar devido aos juros aplicados e à flutuação do câmbio, já que a maioria das cobranças é em dólar ou euro.

Confira os valores e credores das ações:

R$ 40 milhões ao Santos Laguna (México), pela contratação de Félix Torres;

R$ 41,3 milhões ao meia Matías Rojas, pela rescisão contratual;

US$ 4.334.400 (R$ 23,35 milhões) ao Talleres (Argentina), pela compra de Rodrigo Garro;

€ 1,075 milhão (R$ 6,76 milhões) ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia), pelo empréstimo de Maycon;

US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union (EUA), pela contratação de José Martínez;

€ 1 milhão (R$ 6,25 milhões) ao Midtjylland (Dinamarca), pela contratação de Charles.

Mercado limitado e incertezas no elenco

Os bloqueios já impactaram diretamente o mercado corintiano. Na janela do meio de 2025, o clube conseguiu registrar apenas o atacante Vitinho, em uma operação acelerada antes da confirmação da sanção.

Dos quatro reforços solicitados pelo técnico Dorival Júnior, apenas um chegou. Além disso, o Corinthians pode ter novas baixas em dezembro, já que os contratos de Fabrizio Angileri, Talles Magno, Ángel Romero e Maycon se encerram no fim do ano. Há conversas em andamento pela renovação do lateral esquerdo, enquanto o volante ainda não definiu se continuará no clube.

Com dívidas elevadas e pouco espaço para manobras financeiras, a diretoria tenta equilibrar o caixa e manter a equipe competitiva para 2026. Ano, aliás, que marcará uma das maiores reestruturações administrativas da era recente do Timão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar