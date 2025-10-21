Copa do Brasil Sub-20 começa nesta quarta-feira com times de todos os estados

Primeira fase definiu os confrontos pela proximidade geográfica. Contudo, torneio ocorre em todo país / Crédito: Jogada 10

Começa nesta quarta-feira (22) a 14ª edição da Copa do Brasil Sub-20. A competição será a participação de todos os campeões estaduais e os cinco vice-campeões das federações mais bem colocadas no ranking da CBF. A primeira fase é disputada entre os clubes mais próximos geograficamente, em jogo único. Caso a partida termine empatada, a classificação é definida nos pênaltis. A partir das oitavas de finais, os duelos serão em ida e volta. O atual campeão é o São Paulo, que busca o bi e o quinto título da competição. O torneio é considerado um dos mais importantes de base no país e revelou jogadores consolidados nacional e internacionalmente, como David Neres, Pedro e Antony. Além disso, serve para observar atletas de diferentes partes do país. A E-Scout, plataforma de scouting especializada em futebol de base no Brasil, possui atualmente um banco de dados com cerca de 6.500 atletas mapeados.

Para Diego Vieira, CEO da empresa, “nos últimos anos, a Copa do Brasil Sub-20 consolidou-se como um verdadeiro termômetro da formação de talentos no país. É uma competição democrática, que permite observar atletas de todos os estados e dá visibilidade a clubes que estão muitas vezes fora do radar das grandes praças. Do ponto de vista do scouting, é uma grande chance para identificar jogadores que conseguem manter desempenho competitivo em um torneio de pressão e curta duração “, analisa o executivo da E-Scout. Cuiabá tenta se surpreender na Copa do Brasil Sub-20 A atual edição conta com algumas das principais equipes que estiveram na Série A do Brasileiro Sub-20. Ao todo, nove equipes da liga nacional sub-20 participarão. O Cuiabá, atual tricampeão mato-grossense da categoria, concentra investimentos nas categorias de base e aposta em estender seu domínio estadual para o âmbito nacional, com possibilidade de título em um torneio de tiro curto, após se garantir na elite do futebol de base por mais uma temporada. Recentemente, o clube, que já cedeu o lateral esquerdo Rikelme – atualmente no Shabab Al-Ahli-EAU – para a Seleção Brasileira de base, neste ano fez negócio com o São Paulo, vendendo o atacante Gustavo Santana para a equipe paulista. “Estamos vivendo um momento importante no futebol profissional e, por meio da base, conseguimos promover um número significativo de jogadores. Diante desse cenário, entendemos que a Copa do Brasil é uma boa oportunidade para observar de perto os mais jovens com potencial, além de avaliarmos, em um nível mais elevado, os atletas que chegaram recentemente. Nos preparamos bem e temos o objetivo claro de buscar a classificação diante de uma equipe forte. Comparada ao Campeonato Brasileiro, a Copa oferece um caminho mais curto para uma possível conquista”, afirma Thiago Aprígio, coordenador da base do Cuiabá. Laion quer confirmar crescimento do futebol nordestino Bicampeão cearense, o Fortaleza espera confirmar a evolução do futebol nordestino. Em 2024, Ceará e Bahia alcançaram as semifinais da competição e colocaram dois times do Nordeste entre os quatro principais times da Copa do Brasil Sub-20. Até hoje, o Vitória foi o único clube da região a ser campeão do torneio, em 2012.

“O investimento na base vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. Hoje contamos com uma estrutura mais moderna, processos de captação mais eficientes, ampliação de staff técnico e investimentos contínuos em tecnologia, ciência e formação de profissionais. Tudo isso mostra o entendimento da diretoria de que a base é uma prioridade institucional. Esse crescimento vai muito além do aspecto financeiro, mostrando que é também de mentalidade, de cultura e de compromisso com o futuro do Fortaleza. Sabemos que podemos crescer mais, pois mesmo contando com o 15º orçamento do Campeonato Brasileiro Sub-20, nos últimos dois anos, chegamos nas semi e nas quartas de finais”, aponta Erisson Matias, gerente das categorias de base do Fortaleza. Sport quer repetir negociações como a de Pedro Lima Aliás, o Sport é outro que alimenta fortes expectativas no torneio. O clube pernambucano espera revelar novas joias para o futuro. Afinal, teve sucesso no lateral direito Pedro Lima, vendido ao Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra, por 10 milhões de euros, na maior transação da história de um clube nordestino até então. Além de Zé Lucas, joia do Leão que vem atraindo os clubes europeus e acumulando passagens pela Seleção Brasileira de base. A Copa do Brasil Sub-20 será disputada até o fim do ano, com final prevista para 10 de dezembro. Confira a agenda de jogos desta primeira fase: