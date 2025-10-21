Conheça o novo diretor independente da Eagle

Conheça o novo diretor independente da EagleJohn Textor, enfim, bate o martelo e define o executivo da holding que tem 90% das ações da SAF do Botafogo
Controlador da SAF do Botafogo, o magnata norte-americano John Textor escolheu, enfim, nesta terça-feira (21), o novo diretor independente da Eagle Football, empresa da qual é sócio majoritário, apesar de alguns litígios com acionistas e renhidas batalhas jurídicas. Stephen Welch ocupará o cargo na holding, dona de 90% do futebol do Glorioso (os outros 10% pertencem ao associativo).
Empresário norte-americano, Welch herda a vaga do advogado escocês Christopher Mallon. O executivo britânico deixou a Eagle alegando motivos pessoais. Por contrato, a Ares, fundo de investimento que emprestou dinheiro para Textor comprar o Lyon, sugeriu os nomes para a avaliação do big boss alvinegro. Após algumas entrevistas, o Godfather preferiu o compatriota ao inglês Justin Le Fort.
Natural de Atlanta (EUA), Welch ingressou na Universidade da Pensilvânia, em 1992, para estudar Medicina. Ele, porém, enveredou para o caminho das finanças três anos depois. O novo homem de confiança de Textor foi gerente de vendas em uma empresa de telecomunicações. Em seguida, passou por Humanscale, Eclipse, Merril Lynch e Morgan Stanley, onde, aliás, foi vice-presidente.
Atualmente, Welch trabalha como consultor financeiro, sendo um dos sócios da Crownmark, cuja especialidade é criar planos de aposentadoria e organização financeira para os clientes.
Welch, agora, é membro do conselho diretor da Eagle BIDCO, empresa que é um braço da Eagle Football e ligada às ações do Botafogo.
Recentemente, a Eagle tentou colocar Christopher Mallon, já diretor independente, na rotina do Botafogo para o executivo monitorar a saúde financeira e os relatórios esportivos do clube carioca. Textor, porém, vetou este movimento e ainda não definiu se terá a mesma reação com Welsh.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.