Conheça o novo diretor independente da Eagle

John Textor, enfim, bate o martelo e define o executivo da holding que tem 90% das ações da SAF do Botafogo

Controlador da SAF do Botafogo, o magnata norte-americano John Textor escolheu, enfim, nesta terça-feira (21), o novo diretor independente da Eagle Football, empresa da qual é sócio majoritário, apesar de alguns litígios com acionistas e renhidas batalhas jurídicas. Stephen Welch ocupará o cargo na holding, dona de 90% do futebol do Glorioso (os outros 10% pertencem ao associativo).

Empresário norte-americano, Welch herda a vaga do advogado escocês Christopher Mallon. O executivo britânico deixou a Eagle alegando motivos pessoais. Por contrato, a Ares, fundo de investimento que emprestou dinheiro para Textor comprar o Lyon, sugeriu os nomes para a avaliação do big boss alvinegro. Após algumas entrevistas, o Godfather preferiu o compatriota ao inglês Justin Le Fort.