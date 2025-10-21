Companhia sueca acerta licenciamento e produzirá produtos oficiais de Maradona

Liberação para criação e lançamento de roupas, calçados e acessórios após empresa chegar a acordo com os cinco filhos do ex-astro / Crédito: Jogada 10

A companhia sueca Electa Global comunicou, nesta terça-feira (21), que conseguiu a liberação para produzir uma linha oficial de produtos do ex-jogador Diego Armando Maradona. Na verdade, a empresa acertou uma colaboração exclusiva com os cinco filhos do ex-craque argentino. Assim, ela venderá itens em uma marca criada sob a imagem do craque, que morreu em 2020. Inicialmente, a prioridade será a criação de roupas, calçados e acessórios que se configuram como alto padrão com foco para comercialização na Europa. “No âmbito deste acordo de longo prazo, a Electa será responsável por todos os aspectos relacionados ao design dos produtos, fabricação, comercialização e distribuição, em estreita coordenação com a família”, indicou a empresa em nota nesta terça-feira.

“Não existem muitos produtos oficiais de Maradona. Isto se deve, em parte, ao fato de que isso não foi feito durante sua vida e, desde seu falecimento, sua família e seus filhos não quiseram empreender nada com ninguém. Levou tempo para conquistar sua confiança”, declarou o empresário sueco-iraniano Ash Pournouri, proprietário da Electa, em entrevista à “AFP”. Vale relembrar que o histórico camisa 10 da Argentina morreu aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020. Na ocasião, ele estava em recuperação de uma intervenção cirúrgica neurológica e sofreu um edema pulmonar. Alguns dos filhos de Maradona, que a Electa citou em sua nota, reforçaram o simbolismo que o ex-astro carrega. “O nome de nosso pai tem um significado imenso para milhões de pessoas em todo o mundo. Não se trata apenas de produtos. Trata-se de preservar quem foi Diego: sua paixão, sua energia e seu amor pelas pessoas”, detalharam.