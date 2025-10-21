Comissão indicia Salgado em investigação da venda da SAF

Em junho do ano passado, o Conselho Deliberativo do Vasco criou duas comissões para investigar as ações dos ex-presidentes Jorge Salgado e Alexandre Campello. Assim, uma seria responsável pela investigação do processo da venda da SAF para a 777 Partners, enquanto a outra iria fiscalizar as ações de Campello.

tA comissão de inquérito formada no Vasco para investigar a venda da SAF para a 777 Partners indiciou o ex-presidente Jorge Salgado e outros membros da antiga diretoria. Dessa forma, eles deverão apresentar a sua defesa em 15 dias e vão responder de acordo com as determinações do Estatuto. Assim, todos correm risco de penas como advertência, suspensão de seis meses ou exclusão, segundo o “ge”.

Além de Salgado, foram indiciados: Carlos Roberto Osório (1º VP Geral), Roberto Duque Estrada (2º VP Geral), Adriano Mendes (VP de Finanças), Zeca Bulhões (VP Jurídico), Horácio Junior (VP de História e Responsabilidade Social), Carlos Fonseca (ex-presidente do Conselho Deliberativo) e Otto de Carvalho (ex-presidente da Assembleia Geral).

Dessa forma, após um ano e meio de trabalho, a comissão indiciou os membros tanto da diretoria administrativa como da comissão de parecer pela venda da SAF. Contudo, nomes como Luis Manoel Fernandes e Alexandre Bittencourt ficaram de fora da lista. Afinal, na ocasião, se abstiveram da aprovação da comissão de venda.

Membros da comissão do parecer da venda da SAF

Além dos membros da diretoria administrativa, o inquérito também indiciou os envolvidos na comissão de parecer pela venda da SAF. Dessa forma, a lista conta com nomes como Julio Brant, candidato à presidência nas últimas três eleições, e Silvio Almeida. Este último, aliás, é o atual vice de finanças da gestão de Pedrinho.

Os membros da comissão do parecer indiciados são: Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, Ingor Mendes Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, Manoel Cordeiro Silva Filho, Orlando dos Santos Donin, Rafael Pina, Roberto Vallim, Rodrigo Leal Martins, Silvio Almeida (atual vice de finanças de Pedrinho), Wagner Pereira Coutinho Filho.