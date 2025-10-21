Ceará, Fortaleza e Sport querem equiparar títulos regionais ao Brasileirão

Ceará, Fortaleza e Sport querem equiparar títulos regionais ao BrasileirãoClubes vão à CBF e defendem que o Torneio Norte-Nordeste "foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada"
Ceará, Fortaleza e Sport, em conjunto com Federações Cearense e Pernambucana, protocolaram na CBF um pedido formal para que os troféus do Torneio Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 recebam status de títulos brasileiros. A argumentação, aliás, é que a disputa integrava o projeto de nacionalização do futebol conduzido pela antiga CBD.
Com isso, o objetivo é equiparar o torneio à Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período e que ganhou o status de Brasileiro em 2010. Segundo os clubes, desde o segundo semestre de 2023 dirigentes e federações, reuniram documentação histórica e jurídica. Afinal, querem sustentar a tese de que o Norte-Nordeste não era apenas regional.
O trio, afinal, apontou o pedido como uma “pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas”.
No documento à entidade, os clubes afirmam que a iniciativa é um gesto de união e “resgate histórico”. Além disso, voltado a corrigir uma injustiça esportiva, com base na jurisprudência que já reclassificou competições do mesmo período como equivalentes ao Campeonato Brasileiro.
Os campeões dessas três edições foram Sport (1968), Ceará (1969) e Fortaleza (1970). Se a CBF aceitar, os três passarão a constar oficialmente no rol de campeões brasileiros.