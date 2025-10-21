CBF divulga áudios do VAR de lances polêmicos no duelo entre Santos e Vitória

Entidade publicou as conversas entre árbitro de campo e vídeo que anularam um pênalti para o Peixe e confirmaram outro para os baianos / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou, na madrugada desta terça-feira (21), os áudios do VAR referentes à partida entre Santos e Vitória, disputada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O duelo terminou com vitória baiana por 1 a 0, mas dois lances de pênalti provocaram muita polêmica. O primeiro episódio aconteceu logo aos três minutos, quando Lautaro Díaz caiu dentro da área após disputa com Edu, zagueiro do Vitória. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, que não tinha o melhor ângulo, marcou o pênalti para o Santos de forma imediata.

No entanto, após revisão, o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira percebeu que o atacante santista havia chutado o chão antes do contato com o defensor. “Aguarde, Klein. Emerson falando. Jogador chutou o chão. O 43 (Edu) tem um braço apenas de referência e o jogador de branco chuta o chão. Recomendo uma revisão para não penal”, afirmou o responsável pelo VAR. Klein foi ao monitor e concordou com a avaliação. “Ok, jogador de vermelho não calça. Na hora do chute, ele (Lautaro Díaz) chuta o chão. Não penal, ok?”, respondeu o árbitro, voltando atrás da marcação inicial.

Pênalti anulado para o Santos e confirmado para o Vitória Aos 34 minutos da etapa inicial, com o placar ainda zerado, uma nova jogada gerou discussão. Após cruzamento de Matheuzinho, o goleiro Gabriel Brazão saiu do gol e derrubou Renzo López dentro da área. Inicialmente, o árbitro mandou o jogo seguir, mas o VAR chamou para revisão. “O branco joga a bola (referindo-se ao zagueiro Patrick) e, depois, o goleiro pula por cima do atacante mesmo. Mas ele (o defensor) já tinha tirado”, disse Emerson durante a análise. Com os jogadores das duas equipes cercando a arbitragem, a comunicação chegou a ser interrompida por alguns instantes. Após cerca de dois minutos, o árbitro de vídeo orientou a revisão, destacando que Brazão não tinha mais chance de disputar a bola.

“Klein, eu vou te mostrar desde o início da jogada para você ver a distância que essa bola é jogada, o defensor tirando e, em seguida, o goleiro atropelando o atacante. O atacante está em posição legal, ok?”, explicou o árbitro de vídeo. Depois de revisar as imagens por dois ângulos, Klein confirmou o pênalti para o Vitória. “De forma imprudente, enquanto a bola ainda estava em jogo, o goleiro do Santos atinge o número 31 (Renzo López), e a bola estava em jogo. Tiro penal sem cartão, ok?”, comunicou.