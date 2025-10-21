Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carrillo afirma estar bem no Corinthians e nega oferta do Inter

Carrillo afirma estar bem no Corinthians e nega oferta do Inter

Peruano afirmou que conversa diariamente com Ramón e Emiliano Díaz, mas que não há possibilidade de deixar o Timão
Na reta final de recuperação de uma lesão no tornozelo, o meia André Carrillo vive a expectativa de retornar aos gramados pelo Corinthians. O peruano teve uma recuperação mais rápida que o esperado, uma vez que Dorival Júnior chegou a considerar que o jogador não atuaria mais nesta temporada.

Depois de passar por uma cirurgia, Carrillo destacou que a rápida recuperação aconteceu por conta do bom trabalho do departamento médico do clube. Motivado, o peruano disse que ainda não está 100%  recuperado, mas que já está disponível para retornar ao time.

“Eu me encontro bem. O departamento médico fez um bom trabalho. Eu também fiz minha parte para me recuperar mais rápido, porque sabia que precisava jogar e o clube precisava de mim. Deu tudo certo e estamos prontos para voltar a jogar. Já estou disponível. É claro que não estou 100%, mas estou bastante bem”, ressaltou, em entrevista ao portal ge.

Questionado sobre um possível interesse do Internacional, o peruano enfatizou que se sente muito feliz no Corinthians. O jogador afirmou que conversa diariamente com Ramón e Emiliano Díaz, ex-treinadores do Timão, mas que não houve nenhum contato ou oferta para defender o clube gaúcho.

“Eu tenho contrato, sinceramente eu estou muito feliz aqui. Não recebi nenhuma oferta, os treinadores Ramon e Emiliano não falaram nada comigo. Falo quase todos os dias com eles. Temos muita boa relação. Não teve nenhum tipo de contato sobre isso. Estou feliz para caramba aqui”, destacou.

