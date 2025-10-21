Carlos Miguel valoriza oportunidade no Palmeiras e projeta desafio contra a LDU

Goleiro será titular na quinta-feira em Quito com Weverton fora por lesão e destaca importância da concentração e preparação / Crédito: Jogada 10

O goleiro Carlos Miguel será o responsável por proteger o gol do Palmeiras na ida das semifinais da Conmebol Libertadores, nesta quinta-feira (23/10), contra a LDU, em Quito. Ele assume a titularidade com a ausência de Weverton, lesionado. Com a responsabilidade em suas mãos, o arqueiro projetou a partida destacando trabalho, dedicação e foco máximo. “O trabalho e a dedicação vêm de anos. Mas, claro, quando cheguei aqui, tive uma dedicação a mais. Estou muito feliz de estar no Palmeiras e pretendo ficar um bom tempo no clube. É o trabalho do dia a dia com o Rogério, com o Thales, com todos os goleiros, nos ajudando. A oportunidade, quando chega, não te avisa uma semana ou três dias antes. Temos muitos jogos, um em cima do outro, e, graças a Deus, estamos brigando por duas competições. Agora, o mais importante é tentar ir até a final da Libertadores e, com a graça de Deus, conseguir sair com a taça, que é o nosso objetivo. Fico feliz e muito à vontade de estar com meus companheiros. Eles me ajudam bastante e isso me deixa muito leve para jogar”, disse o goleiro.

Além disso, Carlos Miguel ressaltou que cada partida tem a mesma importância, independentemente da competição, e destacou a necessidade de atenção máxima para não comprometer resultados decisivos. “Todo jogo para mim é uma final, todo jogo é muito importante. Nós, goleiros, não podemos ter um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato. Me sinto muito à vontade e estou muito dedicado e muito pronto para estar nessas finais. Com a graça de Deus, farei de tudo para fazer excelentes jogos e ajudar a equipe”, falou o arqueiro. Carlos Miguel também se prepara para a altitude Por fim, o goleiro ainda comentou os desafios do confronto fora de casa, incluindo a altitude de Quito. “Sempre há dificuldades. Às vezes, é o campo que não está muito agradável, às vezes, é a altitude que vamos jogar. Temos de estar preparados, focar, preparar ao máximo para estar o melhor possível no campo e desempenhar o melhor futebol possível”.