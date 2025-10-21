Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo renova contrato com goleiro reserva

Raul tem, agora, novo vínculo com o Glorioso. Saiba até quando!
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

Goleiro que alçou a condição de número 2 do elenco do Botafogo com a saída de John para o futebol inglês e a lesão de Neto, Raul teve o contrato renovado nesta terça-feira (21). A informação é do jornalista Matheus Mandy.

O novo vínculo de Raul é válido até 31 de março de 2027. Ou seja, até o fim do Campeonato Carioca do mesmo ano. O contrato, aliás, já está registrado no site da CBF.

Raul tinha compromisso até o fim desta temporada. Assim, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça.

Com apenas quatro jogos pelo Mais Tradicional, o goleiro chegou ao Alvinegro no início de 2024, quando o Botafogo o contratou junto ao São Luiz, do Rio Grande do Sul.

