Botafogo contrata o preparador físico Gustavo Porto, ex-Athletico-PR

Profissional, que tem 17 anos no futebol, será o novo responsável pelos trabalhos de força e condicionamento do time e os processos de RTP

Dessa forma, o profissional ficou no Furacão entre 2014 e janeiro de 2025 e soma 17 anos de experiência no futebol. Com a saída do antecessor, o Alvinegro abriu o processo seletivo para encontrar o substituto e qualificar o setor de performance da equipe.

O Botafogo acertou a contratação do preparador físico Gustavo Porto, ex-Athletico-PR. Assim, o profissional irá integrar a equipe do Núcleo de Saúde Performance e substituir Luiz Felipe Sinforoso, que decidiu deixar o clube em setembro. A informação é do portal “ge”.



>>>>>>Diante disso, Gustavo será o novo responsável pelos trabalhos de força e condicionamento do time e os processos de RTP (protocolo de retorno dos jogadores lesionados ao trabalho de campo).

No momento, o time tem uma extensa lista de lesionados. Entre eles, estão Neto, Kaio Pantaleão, Bastos, Alex Telles, Danilo, Montoro, Savarino, Nathan Fernandes e Arthur Cabral. Além disso, perdeu Matheus Martins por dores na coxa aos 13 minutos do primeiro tempo.

Por fim, na próxima rodada, os comandados do técnico Davide Ancelotti (que ocupam a 5ª posição) medem forças com o Santos, no Nilton Santos. O duelo ocorre no domingo (26), às 16h (de Brasília). Assim, diante do Peixe, o Alvinegro tenta melhorar o desempenho como mandante, visto que, no momento, soma sete vitórias, quatro empates e três derrotas, sendo o sétimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.