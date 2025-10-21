Barcelona atropela Olympiacos com hat-trick de Fermín López na Champions

Time catalão goleia por 6 a 1, se recupera na competição e chega confiante para o clássico contra o Real Madrid no próximo final de semana / Crédito: Jogada 10

O Barcelona voltou a vencer na fase de liga da Champions. O time catalão goleou o Olympiacos por 6 a 1, nesta terça-feira (21), em partida válida pela 3ª rodada da principal competição de clubes do futebol europeu. Fermín López, autor de um hat-trick e uma assistência, foi o grande destaque do jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys. Os gregos tentaram reagir na segunda etapa, diminuíram o placar com El Kaabi quando o placar ainda estava 2 a 0, mas a expulsão de Hezze aos 12 minutos freou a reação dos visitantes. Assim, Lamine Yamal, de pênalti, e Rashford, duas vezes, transformaram a vitória em goleada. LEIA MAIS: Neymar reage à repercussão de curtida polêmica em vídeo comparativo com Vini Jr

Dessa maneira, o Barcelona chegou à segunda vitória em três jogos nesta fase de liga da Champions e se recuperou da derrota de virada para o PSG na rodada passada. O time agora soma seis pontos e está na zona de classificação direta para as oitavas de final. Além disso, o resultado positivo nesta terça-feira coloca o Barcelona para chegar embalado para o clássico contra o Real Madrid, no próximo final de semana, valendo a liderança do Campeonato Espanhol. O Olympiacos até ameaçou uma reação no segundo tempo, mas a expulsão polêmica de Hezze complicou a vida do time grego. Assim, a equipe foi uma presa fácil para o Barcelona e segue sem vencer nesta fase de liga da Champions. Até o momento, foram um empate e duas derrotas nas três primeiras rodadas da competição. Barcelona x Olympiacos O Barcelona resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Mesmo com vários desfalques no meio e no ataque, o time conseguiu manter o ritmo e criar boas oportunidades. Casadó, Pedri, Dro Fernández, Yamal e Fermín López foram os principais responsáveis pela pressão ofensiva. Fermín López se destacou ao marcar seu primeiro gol na Champions e ampliar o placar para 2 a 0. O Olympiacos tentou reagir, aproveitando algumas falhas da defesa catalã, mas só obrigou Szczesny a fazer uma defesa difícil em toda a primeira etapa.