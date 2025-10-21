Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional vai a Salvador para encarar o Bahia, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, às 19h, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (22). As duas equipes continuam com desempenhos irregulares na competição, mas em partes diferentes da tabela. O Esquadrão de Aço atualmente está na sexta posição, com 46 pontos. Já o Colorado é o 14º lugar, com 35. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 18h.

Como chega o Bahia A equipe nordestina tenta o segundo resultado positivo consecutivo, pois superou o Grêmio, de goleada, por 4 a 0, na rodada anterior. Um triunfo dá a possibilidade de o Bahia subir uma colocação e se aproximar da classificação direta para a Libertadores. Além disso, pode ser um indício da consistência que o time ainda deseja alcançar. O técnico Rogério Ceni terá possivelmente a chance de voltar a utilizar Ramos Mingo e o Luciano Juba, que se recuperavam de lesões. Assim, o zagueiro provavelmente retornará aos 11 iniciais e o camisa 46 deve concorrer à vaga com Iago Borduchi. Há também disputas no meio entre Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além de no ataque entre Tiago Souza e Sanabria. Como chega o Internacional O Colorado também venceu seu último jogo no Campeonato Brasileiro, mas não teve desempenho convincente no 2 a 0 sobre o Sport. Por isso, além do segundo resultado positivo seguido para construir uma distância maior para o Z4, uma boa atuação também se torna imprescindível. O comandante Ramón Díaz não terá dois dos seus principais jogadores à disposição. O atacante Carbonero, que cumprirá suspensão automática, e o meio-campista Alan Patrick, que continua em recuperação de lombalgia. Outras baixas são o volante Richard, em fase de aprimoramento da condição física depois de sofrer problema muscular no quadril, e o goleiro Rochet, também entregue ao departamento médico.