Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemColorado quer a segunda vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento. Bahia demonstra ambição em entrar no G4
O Internacional vai a Salvador para encarar o Bahia, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, às 19h, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (22). As duas equipes continuam com desempenhos irregulares na competição, mas em partes diferentes da tabela. O Esquadrão de Aço atualmente está na sexta posição, com 46 pontos. Já o Colorado é o 14º lugar, com 35.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 18h.
Como chega o Bahia
A equipe nordestina tenta o segundo resultado positivo consecutivo, pois superou o Grêmio, de goleada, por 4 a 0, na rodada anterior. Um triunfo dá a possibilidade de o Bahia subir uma colocação e se aproximar da classificação direta para a Libertadores. Além disso, pode ser um indício da consistência que o time ainda deseja alcançar.
O técnico Rogério Ceni terá possivelmente a chance de voltar a utilizar Ramos Mingo e o Luciano Juba, que se recuperavam de lesões. Assim, o zagueiro provavelmente retornará aos 11 iniciais e o camisa 46 deve concorrer à vaga com Iago Borduchi. Há também disputas no meio entre Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além de no ataque entre Tiago Souza e Sanabria.
Como chega o Internacional
O Colorado também venceu seu último jogo no Campeonato Brasileiro, mas não teve desempenho convincente no 2 a 0 sobre o Sport. Por isso, além do segundo resultado positivo seguido para construir uma distância maior para o Z4, uma boa atuação também se torna imprescindível. O comandante Ramón Díaz não terá dois dos seus principais jogadores à disposição. O atacante Carbonero, que cumprirá suspensão automática, e o meio-campista Alan Patrick, que continua em recuperação de lombalgia. Outras baixas são o volante Richard, em fase de aprimoramento da condição física depois de sofrer problema muscular no quadril, e o goleiro Rochet, também entregue ao departamento médico.
Por outro lado, o treinador deve ter o retorno de três jogadores. Victor Gabriel volta a ser opção após não enfrentar o Sport por pertencer ao clube pernambucano. Mercado, por sua vez, foi poupado pela comissão técnica, enquanto Luis Otávio se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. Alan Rodríguez permanece sendo dúvida, e Ramón Díaz ainda escolherá entre Bruno Gomes e Bruno Henrique no meio de campo.
BAHIA X INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – jogo atrasado da 14ª rodada
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data e hora: 22/10/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Tiago Souza (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
INTERNACIONAL Ivan; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes (Romero) e Thiago Maia; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP),
Auxiliares: Daniel Paulo Ziollie (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP) VAR: Wagner Reway (SC).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook