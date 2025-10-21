Atlético Mineiro busca marca expressiva na semifinal da Sul-Americana

Essa, portanto, será a quarta vez que o Atlético vai disputar um jogo oficial no país. Ao todo, são duas derrotas e dois empates atuando em terras equatorianas. Em 1992, perdeu por 1 a 0 para o El Nacional, pela Copa Conmebol. Depois, em 2016 e 2022, perdeu por 3 a 2 e empatou por 1 a 1, respectivamente, contra o adversário desta terça, ambas pela Libertadores. Por fim, empatou por 1 a 1 diante do Emelec, também pela principal competição do continente.

Para conquistar a vitória, o Galo vai precisar encarar a altitude pela segunda vez na competição. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Aliás, visando diminuir os efeitos da altitude, a delegação foi para a cidade apenas nesta terça. Nas quartas, o Atlético visitou La Paz, na Bolívia, e encarou o Bolívar. A cidade fica cerca de 3.500 metros acima do nível do mar. O Galo chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas levou o empate.