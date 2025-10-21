Atlético marca no final e empata com o Del Valle pela Sul-Americana

Atlético marca no final e empata com o Del Valle pela Sul-AmericanaGalo sofreu o gol logo no começo do jogo, mas voltou melhor do intervalo, pressionou e saiu com um bom resultado do Equador
O Atlético conseguiu um grande resultado na briga por uma vaga na decisão da Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (21), o Galo empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle. Sornoza abriu o marcador de pênalti, mas Dudu conseguiu o empate alvinegro já nos acréscimos.
Com o resultado, o Alvinegro joga para se classificar direto para a decisão. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Antes de decidir a vida no torneio, o Galo volta a campo para encarar o Ceará, pelo Brasileirão, na Arena MRV.
Del Valle marca de pênalti no início
A partida começou com os donos da casa ficando mais com a bola e ensaiando uma pressão ofensiva. Na primeira oportunidade, Mercado invadiu a área e foi derrubado por Ruan. O árbitro marcou o pênalti, mas o VAR chamou para a revisão. Entretanto, Carlos Betancur manteve a marcação de campo e Sornoza bateu bem para abrir o placar.
Ao contrário do esperado, o Galo conseguiu manter a cabeça no lugar e buscou o empate. Scarpa arriscou um belo chute de fora da área obrigou Villar a se esticar para fazer a defesa. No rebote, Bernard não conseguiu pegar em cheio e acabou recuando para o goleiro. Na sequência, Gabriel Menino arriscou de fora da área, mas mandou para fora.
Os donos da casa responderam na reta final de primeira etapa. Spinelli subiu de cabeça após cobrança de escanteio e mandou, com perigo, pela linha de fundo. Depois, Mercado arrancou pela direita, invadiu a área e chutou por cima do gol.
Atlético pressiona e empata
No segundo tempo, o Atlético conseguiu aparecer mais no campo de ataque. Embora a primeira chance foi dos equatorianos, em chute de Alcívar de fora da área e tirou tinta da trave. Porém, o Atlético teve a melhor oportunidade depois do intervalo. Bernard recebeu na área, chutou no canto e Villar se esticou para fazer mais uma boa defesa.
Sampaoli ampliou a força ofensiva alvinegra, colocando Dudu, Hulk e Biel no jogo. Em cruzamento do camisa 7, Vitor Hugo apareceu no meio da área, mas errou o chute e viu a bola passar por debaixo do seu pé. Porém, o trio ofensivo fez a diferença nos minutos finais. Hulk recebeu na área e, com muita consciência, deu um toque no meio da área e Dudu apareceu para marcar o seu primeiro gol pelo Galo e empatar o jogo.
INDEPENDIENTE DEL VALLE 1 X 1 ATLÉTICO
Jogo de ida da semifinal da Sul-Americana
Local e horário: Estádio Banco Guayaquil, Quito, às 21h30 (de Brasília)
Gols: Sornoza, 10’/1ºT (1-0); Dudu, 46’/2ºT (1-1)
Independiente Del Valle: Guido Avillar; Matías Fernandez, Schunke, Velasco (Zárate, 17’/2ºT) e Cortez; Alcívar, Patrik Mercado, Guagua (Lerma, 38’/2ºT) e Sornoza (Jhegson Méndez, 38’/2ºT); Hoyos (Yandri Vásquez, 38’/2ºT) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal
Atlético: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gabriel Menino (Natanael, intervalo), Igor Gomes, Alan Franco, Bernard (Dudu, 17’/2ºT) e Guilherme Arana (Caio Paulista, 32’/2ºT); Rony (Hulk, 27’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Biel, 27’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Auxiliares: Richard Ortiz (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: Heider Castro (COL)
Cartões Amarelos: Sonrnoza e Cortez (IDV); Ruan e Natanael (CAM)