Associações de árbitros se unem à CBF e STJD contra ataques de clubes

Entidades criam "força-tarefa", declaram "tolerância zero" e prometem processar quem ultrapassar o limite da crítica no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

As principais associações de arbitragem do país decidiram reagir aos recentes ataques de clubes. Por isso, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (ABRAFUT) se reuniram nesta terça-feira (21) com o procurador-geral do STJD, Paulo Emílio Dantas Nazaré, e também com a CBF. No encontro, as entidades apresentaram uma carta de intenções que cria uma “força-tarefa” nacional. A iniciativa visa a defesa da categoria nesta reta final de Campeonato Brasileiro. A medida busca, antes de tudo, proteger os árbitros de acusações que ultrapassam o limite da crítica esportiva. Desse modo, a força-tarefa atuará dentro e fora dos tribunais. O objetivo principal é, portanto, responsabilizar civil e criminalmente quem “ultrapassar os limites da crítica, da esportividade e da civilidade”. Afinal, essa é uma resposta direta às recentes notas oficiais e falas de dirigentes que criticaram duramente supostos erros de arbitragem.

Tolerância zero contra ataques aos árbitros Em nota oficial, as associações declararam “tolerância zero” contra a intimidação. Além disso, as entidades afirmam que o futebol brasileiro vive um “festival de transferência de responsabilidade”. Segundo o texto, muitos usam ataques covardes aos árbitros para mascarar erros de gestão, falhas técnicas e falta de planejamento. Inclusive, Salmo Valentim, presidente da ANAF, foi enfático: “A ANAF vai à Justiça contra quem atacar veladamente ou publicamente a arbitragem. O tempo da covardia cessou”. A saber, apesar da postura combativa contra os clubes, as associações elogiaram a nova gestão da CBF. No comunicado, elas compararam o trabalho de reconstrução da arbitragem, sob o comando de Samir Xaud, ao “de um time de Série D que luta para chegar à Série A”. Por fim, as entidades reconhecem que os resultados visíveis não são imediatos. Contudo, afirmaram que já sentem a mudança na organização, no investimento e que agora há “rumo, comando, apoio e coragem para mudar”.

Vejam a nota completa das associações de arbitragem ANAF E ABRAFUT DECLARAM TOLERÂNCIA ZERO CONTRA ATAQUES À ARBITRAGEM “O futebol brasileiro vive há anos um festival de transferência de responsabilidade, em que erros de gestão, falhas técnicas e falta de planejamento são mascarados por ataques covardes a quem carrega o apito. Nos últimos dias, no Rio de Janeiro, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (ABRAFUT) apresentaram ao procurador-geral do STJD, Paulo Emílio Dantas Nazaré, uma carta de intenções que institui uma força tarefa nacional em defesa da arbitragem e, consequentemente, em prol do futebol brasileiro.

A iniciativa atuará dentro e fora dos tribunais, com o objetivo de proteger a categoria e responsabilizar civil e criminalmente quem ultrapassar os limites da crítica, da esportividade e da civilidade. “A ANAF vai à Justiça contra quem atacar veladamente ou publicamente a arbitragem. O tempo da covardia cessou. O respeito não se pede, se impõe.” — Salmo Valentim, presidente da ANAF. A nova CBF, sob a presidência de Samir Xaud e a direção de arbitragem de Rodrigo Cintra, tem investido e transformado a forma de planejar, projetar e renovar o setor, que herdou uma categoria desestruturada, desmotivada e desacreditada.

O trabalho agora é de reconstrução total, perceptível pelos seminários em todo o país e concentrações mensais no Rio de Janeiro. A cobrança imediata que tem ocorrido é semelhante à de um clube que sai da Série D e luta para chegar diretamente à Série A sob nova direção. É claro que já sentimos a mudança nestes poucos meses, na organização, no investimento, em projetos e em uma governança de primeira divisão. Como em qualquer processo sério de reconstrução, os resultados mais visíveis não são imediatos, mas é evidente que há rumo, comando, apoio e coragem para mudar. A ANAF e a ABRAFUT defendem o profissionalismo, a valorização e o respeito aos árbitros brasileiros, mas não aceitarão mais a cultura da intimidação e do linchamento moral que corrói o futebol nacional.