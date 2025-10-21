Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Associações de árbitros se unem à CBF e STJD contra ataques de clubes

Associações de árbitros se unem à CBF e STJD contra ataques de clubes

Entidades criam "força-tarefa", declaram "tolerância zero" e prometem processar quem ultrapassar o limite da crítica no Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As principais associações de arbitragem do país decidiram reagir aos recentes ataques de clubes. Por isso, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (ABRAFUT) se reuniram nesta terça-feira (21) com o procurador-geral do STJD, Paulo Emílio Dantas Nazaré, e também com a CBF. No encontro, as entidades apresentaram uma carta de intenções que cria uma “força-tarefa” nacional. A iniciativa visa a defesa da categoria nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

A medida busca, antes de tudo, proteger os árbitros de acusações que ultrapassam o limite da crítica esportiva. Desse modo, a força-tarefa atuará dentro e fora dos tribunais. O objetivo principal é, portanto, responsabilizar civil e criminalmente quem “ultrapassar os limites da crítica, da esportividade e da civilidade”. Afinal, essa é uma resposta direta às recentes notas oficiais e falas de dirigentes que criticaram duramente supostos erros de arbitragem.

Tolerância zero contra ataques aos árbitros

Em nota oficial, as associações declararam “tolerância zero” contra a intimidação. Além disso, as entidades afirmam que o futebol brasileiro vive um “festival de transferência de responsabilidade”. Segundo o texto, muitos usam ataques covardes aos árbitros para mascarar erros de gestão, falhas técnicas e falta de planejamento. Inclusive, Salmo Valentim, presidente da ANAF, foi enfático:

“A ANAF vai à Justiça contra quem atacar veladamente ou publicamente a arbitragem. O tempo da covardia cessou”.

A saber, apesar da postura combativa contra os clubes, as associações elogiaram a nova gestão da CBF. No comunicado, elas compararam o trabalho de reconstrução da arbitragem, sob o comando de Samir Xaud, ao “de um time de Série D que luta para chegar à Série A”.

Por fim, as entidades reconhecem que os resultados visíveis não são imediatos. Contudo, afirmaram que já sentem a mudança na organização, no investimento e que agora há “rumo, comando, apoio e coragem para mudar”.

Vejam a nota completa das associações de arbitragem

ANAF E ABRAFUT DECLARAM TOLERÂNCIA ZERO CONTRA ATAQUES À ARBITRAGEM

“O futebol brasileiro vive há anos um festival de transferência de responsabilidade, em que erros de gestão, falhas técnicas e falta de planejamento são mascarados por ataques covardes a quem carrega o apito.

Nos últimos dias, no Rio de Janeiro, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol (ABRAFUT) apresentaram ao procurador-geral do STJD, Paulo Emílio Dantas Nazaré, uma carta de intenções que institui uma força tarefa nacional em defesa da arbitragem e, consequentemente, em prol do futebol brasileiro.

A iniciativa atuará dentro e fora dos tribunais, com o objetivo de proteger a categoria e responsabilizar civil e criminalmente quem ultrapassar os limites da crítica, da esportividade e da civilidade.

“A ANAF vai à Justiça contra quem atacar veladamente ou publicamente a arbitragem. O tempo da covardia cessou. O respeito não se pede, se impõe.” — Salmo Valentim, presidente da ANAF.

A nova CBF, sob a presidência de Samir Xaud e a direção de arbitragem de Rodrigo Cintra, tem investido e transformado a forma de planejar, projetar e renovar o setor, que herdou uma categoria desestruturada, desmotivada e desacreditada.

O trabalho agora é de reconstrução total, perceptível pelos seminários em todo o país e concentrações mensais no Rio de Janeiro. A cobrança imediata que tem ocorrido é semelhante à de um clube que sai da Série D e luta para chegar diretamente à Série A sob nova direção.

É claro que já sentimos a mudança nestes poucos meses, na organização, no investimento, em projetos e em uma governança de primeira divisão. Como em qualquer processo sério de reconstrução, os resultados mais visíveis não são imediatos, mas é evidente que há rumo, comando, apoio e coragem para mudar.

A ANAF e a ABRAFUT defendem o profissionalismo, a valorização e o respeito aos árbitros brasileiros, mas não aceitarão mais a cultura da intimidação e do linchamento moral que corrói o futebol nacional.

Crítica é parte do jogo. Difamação, não.

Quem ultrapassar esse limite vai responder nos tribunais.

ANAF — Associação Nacional dos Árbitros de Futebol ABRAFUT — Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol

Em defesa da arbitragem. Em defesa do futebol brasileiro.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cbf

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar