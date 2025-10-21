Arsenal goleia Atlético de Madrid com gols de brasileiros na Champions

Show de brasileiros em Londres. Nesta terça-feira (21), o Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, no Emirates Stadium, em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions. Após um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli abriram o caminho para a vitória na segunda etapa. Com a vantagem construída, foi a vez de Gyökeres desencantar e marcar os dois primeiros gols com a camisa dos Gunners na competição europeia para confirmar os 100% de aproveitamento.

Dessa maneira, o Arsenal chegou a três vitórias em três rodadas e segue na briga pela liderança da fase de liga da Champions. Até o momento, somente PSG e Inter de Milão estão ao lado dos Gunners com 100% de aproveitamento após três partidas disputadas. No entanto, Bayern de Munique, Real Madrid e Qarabag ainda entram em campo nesta 3ª rodada e podem se juntar ao trio.

Por outro lado, o Atlético de Madrid sofreu um “apagão” no segundo tempo e acabou levando uma goleada em Londres. Assim, o time comandado pelo técnico Diego Simeone chegou à segunda derrota na Champions e segue com os três pontos somados na segunda rodada, na goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. Além disso, no Campeonato Espanhol, o Atleti não consegue acompanhar Real Madrid e Barcelona e é o quarto colocado, com 16 pontos, um a menos que o Villarreal.

Arsenal x Atlético de Madrid

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Emirates Stadium. Em casa, o Arsenal tentou tomar a iniciativa do jogo e teve sua melhor chance com Eze, que acertou o travessão defendido por Oblak. Por outro lado, o Atlético de Madrid conseguiu equilibrar a partida ao passar do tempo e os times foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Atlético foi para cima e levou perigo com Julián Álvarez. O atacante argentino, em linda finalização de fora da área, acertou o travessão de David Raya. Porém, o Arsenal respondeu com um show de brasileiros. Gabriel Magalhães, aos 11 minutos, aproveitou cruzamento de Declan Rice em cobrança de falta e, de cabeça, abriu o placar para os Gunners. Aos 19, foi a vez de Gabriel Martinelli aproveitar boa jogada de Lewis-Skelly para ampliar. O Atlético sentiu e virou uma presa fácil. Gyökeres desencantou e marcou duas vezes em um intervalo de três minutos para transformar a vitória em goleada.