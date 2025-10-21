América do Sul ganha nova rota turística dedicada ao futebol

Projeto conecta Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia / Crédito: Jogada 10

A América do Sul ganhou uma nova rota turística dedicada exclusivamente ao mundo do futebol, conectando a paixão pelo esporte que une Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Afinal, a iniciativa coroa o fim da Presidência Pro Tempore brasileira à frente do Mercosul e consolida uma articulação liderada pelo Ministério do Turismo. A ação conta com a parceria do Ministério do Esporte para a instituição do roteiro. Assim, a iniciativa, alinhada à marca “Visit South America”, busca usar o futebol – uma das manifestações culturais mais profundas e transversais da América do Sul –para promover uma experiência integrada, diversificada e sustentável. Dessa forma, o intuito é fortalecer o turismo como motor de desenvolvimento econômico, social e de cooperação na região. Portanto, o objetivo central é potencializar o turismo esportivo e aumentar o fluxo de viajantes internacionais entre os países do bloco.

“Este é um legado que o Brasil deixa na presidência do Mercosul. Estamos usando a paixão que une nosso continente para criar um produto turístico integrado, poderoso e sustentável”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino. “A Rota vai fortalecer a marca ‘Visit South America’ e, consequentemente, atrair mais visitantes estrangeiros para o Brasil, gerando desenvolvimento e fortalecendo nossos laços culturais”, acrescenta Sabino. Futebol movimenta a economia local Segundo dados da Fifa e de órgãos oficiais de turismo, mais de 60% da população sul-americana se declara torcedora ativa de futebol. Assim, os clubes locais movimentam não apenas torcidas, mas também amplos circuitos econômicos, culturais e turísticos. Neste contexto, os estádios de futebol se destacam como espaços de encontro e de memória viva, onde se entrelaçam história, arquitetura, arte popular e emoção coletiva. Portanto, Muitos deles contam com museus, centros de interpretação, visitas guiadas e infraestrutura para receber turistas nacionais e internacionais. “O futebol conta a história do nosso povo. Está nas ruas, nos campos de várzea, nas escolas, nas comunidades. É uma paixão que atravessa gerações, que faz parte da vida de meninas e meninos, de homens e mulheres. A Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul é uma forma de valorizar essa identidade, que compartilhamos com os nossos irmãos sul-americanos, e mostrar ao mundo a força que o futebol tem na nossa cultura”, destaca o ministro do Esporte, André Fufuca. Brasil terá Maracanã e outros cinco estádios A Rota nasce com o propósito de integrar os principais estádios do bloco que possuam valor simbólico, atratividade turística e capacidade receptiva. Dessa forma, os critérios de seleção incluem relevância histórica, oferta de visitas guiadas, museus ou centros de memória, além de acessibilidade e infraestrutura adequadas. Assim, participam desta primeira fase dezenas de estádios icônicos do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.