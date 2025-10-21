Advíncula, do Boca Juniors, é acusado de fugir do local de um acidente

Situação envolvendo o lateral-direito peruano teria ocorrido no fim do mês de agosto

De acordo com as informações de veículos como o portal ‘TyC Sports’, a situação teria acontecido ainda no último dia 28 de agosto. Porém, se tornou pública apenas nesta semana, já que um vídeo nas redes sociais vinculou uma usuária da rede social TikTok e o atleta boquense.

O lateral-direito peruano Luis Advíncula, do Boca Juniors , é protagonista de situação que tomou conta do noticiário esportivo argentino. Isso porque o jogador de 35 anos, além de se envolver em um suposto acidente automobilístico, teria fugido do local do ocorrido.

Em conteúdo publicado na redes, uma mulher afirma que teve o carro atingido por Advíncula. Tendo, como prova, uma foto do veículo do jogador do Boca afetado pela batida. Entretanto, a suposta vítima afirma que o lateral fugiu do local e que a polícia precisou ser acionada para encontrá-lo.

“POV: o Advíncula bate no seu carro, foge do local e a polícia o encontra. Adivinhem se a polícia lavrou um B.O.? Risos”, acusou a usuária da rede social.

Caso se confirme a situação, esta seria a segunda oportunidade que Luis Advíncula se envolve em um acidente automobilístico. No último dia 12 de outubro, ele bateu o mesmo veículo no guard rail de uma rodovia movimentada de Buenos Aires (Autopista 25 de Mayo) em choque que causou a perda de fluido hidraúlico. Por conta disso, o carro precisou se mobilizado para o acostamento após o incidente.

