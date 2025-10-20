Zubeldía tira peso da derrota do Fluminense para Copa do Brasil: “Outro campeonato”

Técnico analisa que Vasco fez gols em jogadas pontuais e também defende Germán Cano, que perdeu chance clara no início de jogo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense perdeu para o Vasco por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico, aliás, foi uma prévia da semifinal da Copa do Brasil que vai ocorrer em dezembro. Após o revés, o técnico Luis Zubeldía ressaltou que o jogo não tem relação com a partida do torneio e vê que os gols do Cruz-Maltino saíram em momento justo da partida. “Será em dezembro, e, claro, cada uma das equipes vai tentar fazer conclusões, mas como falei em algum momento, é outro campeonato, é em dezembro, e são 180 minutos. Se hoje analisarmos o jogo, fizemos um bom primeiro tempo, acho que com maior claridade do que eles. E o atacante Ryan conseguiu encontrar esse espaço para fazer dois chutes, que em um se desvia no nosso defensor. Apesar do segundo gol cedo, os últimos 20 minutos já foram mais difíceis, porque já com o nosso desespero. Eles começaram a se encontrar um pouco mais, mas para mim o resultado é muito ajustado em relação ao que aconteceu no desenvolvimento. Eles puderam encontrar os gols no momento justo”, destacou o treinador.

Zubeldía também foi questionado sobre o rendimento do time após o segundo gol do Vasco logo aos cinco minutos. Ele analisou de outra forma, mas reconheceu desorganização depois dos 20 minutos do segundo tempo. “Não. Me parece que o segundo gol, supostamente, abalou… Tomar um gol rápido, não por mau funcionamento, mas sim um chute, um rebote… quando parecia que estava controlado… Até os 20, 25 minutos fomos em busca do resultado, mas é difícil buscar a virada perdendo por 2 a 0. Nos últimos 15, 20 minutos já estávamos muito desorganizados. Parece que o 2 a 0 é excessivo pelo que foi a partida”, destacou. Zubeldía defende Cano Artilheiro do Fluminense no ano, Germán Cano perdeu um gol incrível nos minutos iniciais e que poderia mudar os rumos do clássico contra o Vasco. Após a derrota, o técnico Zubeldía defendeu o atacante argentino, que não vive grande fase pelo Tricolor. Além disso, ele explicou a escolha por não iniciar a partida com Jhon Kennedy. “Germán é goleador, é uma peça importante para a equipe, já falei isso. E se hoje ele fizesse um gol pela marcação alta que fizemos, já estaríamos falando outra coisa. Goleadores são assim. Goleadores quando aparece e fazem gol, nos abraçamos todos. Quando não fazem gol, pedimos o que não está jogando”, disse o treinador antes de complementar.